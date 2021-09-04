تراند اليوم : شهيوات رمضان 2019

شهيوات رمضان 2019 اكلات رمضانية جديدة ولذيذة وشهية جدا 2019، حيث نفتش في كل يوم عن شهيوات رمضان 2019 وأطباق واكلات رمضانية جديدة وشهية، لنخوض تجربة تحضيرها ونتعرف على مذاقها الجديد، في كل يوم نجد اطباق جديدة إما بسبب انتقال الاكلات من بلد لآخر بسبب التطور وسهولة التواصل والتعرف على الشعوب والمجتمعات الأخرى، أو بسبب البحث عن التجديد ورغبة هواة الطبخ في ممارسة هوايتهم بكل حب فيبهرون المجتمع باكلات جديدة ومميزة بمكونات متوفرة لدى الجميع، جميعنا يعرف طبق البيتزا الايطالي الشهي، وكذكلك المكرونة الايطالية المميزة والتي حازت على إعجاب الملايين حول العالم، في هذا الجمهور سنقدم لكم طبق جديد ومميز وهو مكرونة البيتزا بالدجاج بطعمها الفريد، لا تتردوا في تجربتها والاستمتاع بمذاقها، إليكم اكلات رمضانية جديدة ولذيذة وشهية جدا 2019.

اكلات جديدة وسهلة وغير مكلفة

نقدم لكم اليوم أكلة جميلة وسهلة من أجل شهر رمضان المبارك، والتي تساعدك سيدتي علي إعداد أجمل سفرة خلال شهر رمضان الكريم، والعمل علي إسعاد الزوج، والأبناء، فمن أجمل الأطباق التي يبحث عنها الصائم خلال رمضان المعجنات، والتي تعتبر من أجمل الأطباق التي يبحث عنها الصائم لذلك نقدم لكم اجمل طبق مكرونة بيتزا بالدجاج في رمضان

مقادير عمل مكرونة البيتزا بالدجاج

نقدم لكم مقادير عميل مكرونة البيتزا بالدجاج التي نقدمها لكم من خلال النقاط التالية التي نقدمها لكم اليوم، والتي تساعدك في عمل أجمل طبق من الكرونة بشكل جديد، ولذيذ، من اجل تقديمهم اليوم علي سفرة الأكل خلال شهر رمضان.

400 غرام معكرونة بيني

2 صدر دجاج مقطع

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصلة مفروم

2 فص مهروس

250 غرام طماطم مهروسة

ملعقة صغيرة بهارات ايطالية

رشة فلفل اسود

ملح، بحسب الرغبة

2 حبة فليفلة مقطعة-

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 كوب جبن موزاريلا مبشور

2 ملعقة كبرة زيتون مقطع

طريقة عمل مكرونة البيتزا بالدجاج

العمل علي تقديم الطبق اللذيذ يساعد علي تقديم أجمل الأطباق من خلال إتباع الخطوات التي نقدمها اليوم من خلال النقاط التالية من خلال نقاط دقيقة جدا، فلا تنسى ان تتبع الخطوات الجميلة من اجل الحصول علي أجمل طبق لذيذ جدا.

1- نسلق المعكرونة في قدر من الماء المغلي والمملح بحسب التعليمات الموجودة على العبوة.

2- نصفي المعكرونة من الماء الساخن ثم نتركها جانباً حتى تبرد.

3- نسخن زيت الزيتون في قدر على النار، نضيف البصل والثوم ثم نقلب حتى تذبل المكونات.

4- نضيف الدجاج،الفليفلة والطماطم المهروسة ثم نرش البهارات الايطالية، الفلفل الاسود والملح.

5- نتركي الخليط على النار حتى يغلي وتنضج المكونات ثم نضيف معجون الطماطم مع التحريك لتتجانس.

6- نحرك خليط الطماطم على النار حتى يغلي من جديد ونحصل على خليط متماسك.

7- نوزع المعكرونة في قعر صينة فرن ثم نوزع خليط الدجاج على الوجه.

8- ننثر الجبن المبشور والزيتون على وجه الصينية ثم ندخلها الى فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لحوالى 15 دقيقة حتى يحمر الوجه.

كما شاهدنا أن الوصفات التي قدمناه هي من المعجنات التي يحب أن تكون علي السفرة خلال شهر رمضان، لأنها تجعل العيون تشبع من منظرها، فالعين تأكل قبل الفم في رمضان، وتكون النفس منفتحة في شهر رمضان للصائم، فمن الجميل ان تحتوي السفرة علي أشكار مختلفة من المعجنات الخفيفة علي المعدة، فلا تنسي الإكثار من الشروبة والخضار علي السفرة حتى تكون ملين للمعدة، ولا تصاب بالإمساك.