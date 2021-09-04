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تراند اليوم : شاهد بالصور: اضاءة 22 شمعة تضامنا مع القدس في السلط بالأردن

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عمان - الخليج 365

أضاء أردنيون، مساء الجمعة، 22 ألف شمعة بطول 6 كم ، في شارع الحمام التراثي في الطريق الدائريوسط مدينة السلط غرب العاصمة عمان.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن أردنيون كتبوا عبارة "القدس عربية" من خلال إضاءة 22 ألف شمعة، محققين "رقم عالمي من حيث أعداد الشموع المضاءة".

الاردن تضيء 22 الف شمعة القدس عربية.jpg
 

وأضافت الوكالة، أن ذلك جاء ضمن مبادرة فريدة من نوعها لنصرة القدس، نظمتها بلدية السلط الكبرى ومؤسسات أخرى، بدعم من عدة جهات.

الاردن تضيء 22 الف شمعة القدس عربية1.jpg
 

وأشارت الوكالة أن ما حدث هو "رقم عالمي جديد من حيث أعداد الشمع المضاءة"، دون تفاصيل أكثر عن الجهة التي سجلت هذا الرقم، وما إذا كانت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أو غيرها.

الاردن تضيء 22 الف شمعة القدس عربية2.jpg
 

وذكرت الوكالة أن الحضور انتقلوا إلى "شارع القدس عربية"، بمدينة السلط والذي يطل على الضفة الغربية ويمكن رؤية مدن فلسطين وأبرزها القدس.

الاردن تضيء 22 الف شمعة القدس عربية4.jpg
 

وشهدت العديد من المدن الأردنية خلال الأيام الماضية مسيرات شعبية داعمة لموقف عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني من القدس والقضية الفلسطينية.

الاردن تضيء 22 الف شمعة القدس عربية5.jpg
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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