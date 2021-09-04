تراند اليوم : شاهد بالصور: اضاءة 22 شمعة تضامنا مع القدس في السلط بالأردن

عمان - الخليج 365

أضاء أردنيون، مساء الجمعة، 22 ألف شمعة بطول 6 كم ، في شارع الحمام التراثي في الطريق الدائريوسط مدينة السلط غرب العاصمة عمان.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن أردنيون كتبوا عبارة "القدس عربية" من خلال إضاءة 22 ألف شمعة، محققين "رقم عالمي من حيث أعداد الشموع المضاءة".





وأضافت الوكالة، أن ذلك جاء ضمن مبادرة فريدة من نوعها لنصرة القدس، نظمتها بلدية السلط الكبرى ومؤسسات أخرى، بدعم من عدة جهات.





وأشارت الوكالة أن ما حدث هو "رقم عالمي جديد من حيث أعداد الشمع المضاءة"، دون تفاصيل أكثر عن الجهة التي سجلت هذا الرقم، وما إذا كانت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أو غيرها.





وذكرت الوكالة أن الحضور انتقلوا إلى "شارع القدس عربية"، بمدينة السلط والذي يطل على الضفة الغربية ويمكن رؤية مدن فلسطين وأبرزها القدس.





وشهدت العديد من المدن الأردنية خلال الأيام الماضية مسيرات شعبية داعمة لموقف عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني من القدس والقضية الفلسطينية.



