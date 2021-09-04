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تراند اليوم : طلاق الممثل علي ربيع لزوجته وطردها من المنزل بسبب والدته

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الخليج 365/

أعلنت ندى محمود الزوجة السابقة للممثل الكوميدي علي ربيع خبر طلاقهما كاشفة عن الأسباب.

كتبت ندى عبر حسابها الشخصي بموقع Facebook: "أمك ثم أمك ثم امك وان قالتلك طلق مراتك و اطردها من بيتها هى و بنتك متترددش يا قلب امك شكرًا انا وبنتك خصيمك يوم القيامه".

ونشرت صورة مما كتبته عبر حسابها بموقع Facebook في صورة عبر حسابها بموقع Instagram، وعلقت كاتبة: "انا خصيمه اى حد ظلمنى انا وبنتى او اثر عليا تأثير سلبى فى حياتى و خربهالى و عند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامه نلتقى امام الله  إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل".

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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