تراند اليوم : طلاق الممثل علي ربيع لزوجته وطردها من المنزل بسبب والدته

الخليج 365/

أعلنت ندى محمود الزوجة السابقة للممثل الكوميدي علي ربيع خبر طلاقهما كاشفة عن الأسباب.

كتبت ندى عبر حسابها الشخصي بموقع Facebook: "أمك ثم أمك ثم امك وان قالتلك طلق مراتك و اطردها من بيتها هى و بنتك متترددش يا قلب امك شكرًا انا وبنتك خصيمك يوم القيامه".

ونشرت صورة مما كتبته عبر حسابها بموقع Facebook في صورة عبر حسابها بموقع Instagram، وعلقت كاتبة: "انا خصيمه اى حد ظلمنى انا وبنتى او اثر عليا تأثير سلبى فى حياتى و خربهالى و عند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامه نلتقى امام الله إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل".