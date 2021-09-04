تراند اليوم : لطفي بوشناق يلغي حفلته الموسيقية في رام الله والسبب؟

رام الله / الخليج 365

قالت اللجنة المنظمة لمهرجان الكمنجاتي الدولية، إنه تم إلغاء عرض الفنان العربي التونسي لطفي بوشناق في المهرجان الذي كان مقررا غدا الأربعاء 17 نيسان/ ابريل في قصر رام الله احتفالاً بالقدس عاصمة الثقافة الاسلامية للعام 2019.

وأوضحت اللجنة، أن الغاء عرض بوشناق، جاء بسبب رفض سلطات الاحتلال منح أعضاء الفرقة الموسيقية للفنان لطفي بوشناق من الحصول على تصاريح دخول الى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت اللجنة الدولية الى أنه تم استبدال العرض بحفلة موسيقية كبيرة كبيرة تجمع أكبر الفرق الموسيقية المشاركة في المهرجان في عرض واحد وعلى مسرح واحد بنفس المكان في قصر رام الله الثقافي.

وسيقدم فنانون وموسيقيون من اوروبا، الهند، ايران وكندا، وفلسطينيون عرض موسيقي بعنوان من الأرض المقدسة إلى أقصى الشرق بشكل مجاني.

وأكدت اللجنة، الاستمرار في مهرجان الكمنجاتي الدولي، ايفاء بالتزاماتها أمام الجمهور رغم العراقيل والتحديات، احتفالا بالقدس عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2019