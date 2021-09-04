تراند اليوم : عرض فيلم "نائلة والانتفاضة" في غزة

عرض فيلم "نائلة والانتفاضة" في غزة

غزة / الخليج 365

نظم نادي السينما بجمعية مركز غزة للثقافة والفنون بالتعاون مع الاتحاد العام للمراكز الثقافية مساء الاثنين عرضاً لفيلم "نائلة والانتفاضة".

ويستعرض الفيلم معاناة النساء الأسيرات والاعتقال في سجون الاحتلال، ويتناول دور المرأة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال خلال فترة الانتفاضة الأولى في عام 1987.

ويتضمن الفيلم المشوار النضالي لـ "نائلة عايش"، وهو نموذج لعشرات الآلاف من النساء الفلسطينيات اللاتي أسهمن في الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى حيث ركز الفيلم في روايته عن قصة شابة فلسطينية من غزة كان عليها أن تختار بين الحب وعائلتها وحرّيتها، فتختار الثلاثة.

وتدور الأحداث ما بين دخول "نائلة" سجون الاحتلال الاسرائيلي وخروجها منها، وتوزيع المنشورات في الليالي، والتحضير للاعتصامات والمقاطعات حاملةً ابنها الرضيع مربوطًا إلى ظهرها.

ويُتابع الفيلم قصة هذه المرأة المناضلة عبر حركة الاعتصامات السلمية الأبرز في تاريخ فلسطين، الانتفاضة الأولى في أواخر الثمانينات من القرن الماضي.

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