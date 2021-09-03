تراند اليوم : الموت يُغيّب الموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكيس ملحّن النشيد الوطني الفلسطيني

أثينا – الخليج 365

غيّب الموت، الليلة الماضية، الموسيقار والملحّن اليوناني الشهير، ميكيس ثودوراكيس، عن عمر ناهز (96 عامًا)، والذي شارك في التلحين والتوزيع الموسيقي للنشيد الوطني الفلسطيني.

ويُعتبر الراحل اليوناني الشهير، واحدًا من أكبر موسيقيي القرن الـ 20، حيث ولد في 29 تموز 1925، ونال شهرة واسعة بعد تلحينه موسيقى فيلم "زوربا" اليوناني عام 1964. وأصبح المشهد الذي يرقص فيه زوربا حافي القدمين على الشاطئ صورة شائعة للثقافة اليونانية، ولا يزال موضوع الفيلم، الذي فاز بثلاث جوائز أوسكار، أشهر قطعة موسيقية يونانية بعد أكثر من نصف قرن.

يُذكر أنه الراحل الكبير، اُشتهر بوقوفه مع قضايا حقوق الإنسان، ومساندته الكبيرة للقضية الفلسطينية وحق شعبنا بالحرية والخلاص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، وكان يظهر في حفلاته متوشحًا بالكوفية الفلسطينية.