تراند اليوم : شاهد- تأهيل اسمهان الكرجوسلى في التصفيات النهائية للفوز في جائزة المجموعة العربية كأفضل فنانة تشكيلية فئة الخزف او السيراميك

لندن/ الخليج 365

خبر تاهيل اسمهان الكرجوسلى في التصفيات النهائية للفوز في جائزة المجموعة العربية كأفضل فنانة تشكيلية فئة الخزف او السيراميك في دورة عام ٢٠٢١

the arabs group

لاتزال العديد من وسائل الإعلام تنشر أخبار المتأهلين للتصفيات النهائية في جائزة المجموعة العربية العالمية لعام ٢٠٢١

أسمهان الكرجوسلي فنانة سورية بريطانية تأهلت مؤخراَ للتصفيات النهائية حيث تنافس على جائزة و لقب أفضل فنانة تشكيلية عربية في العالم لعام ٢٠٢١ (عن فئة السيرامك).

من وسائل الإعلام التي تابعتها, صحيفة الخليج 365, صحيفة العرب المطبوعة (الورقية) و كذلك الإلكترونية و مجلة الشأن الفلسطيني البريطانية التي نشرت خبر تأهلها أيضاَ.

شاهد بعضاَ من أهم أعمال هذه الفنانة المتميزة في هذا الفيديو:

الفنانة أسمهان تعد إحدى أولى النساء العربيات ذوات الخبرة بصناعة الدمى الخزفية الأنتيك. كذلك لديها خبرة عالية بترميم الدمى فيما يدعى بمستشفى العرائس الذي ترمم فيه عرائسها الجميلة.

أسمهان الكرجوسلي فنانة سورية بريطانية ترشحت مؤخراَ حيث تنافس على جائزة و لقب أفضل فنانة تشكيلية عربية في العالم لعام ٢٠٢١ (عن فئة السيرامك).

من وسائل الإعلام التي تتابعها ما يلي:

صحيفة الخليج 365:

https://mashrqnews.com/post/180080/

صحيفة العرب المطبوعة (الورقية) و كذلك الإلكترونية كلاهما نشر الخبر

https://alarab.co.uk/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85

مجلة الشأن الفلسطيني البريطانية.

https://www.palestineim.net/ar/%d8%a7%d8%b3%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%b3%d9%84%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%b3/

في الأخبار ستشاهدون أيضاَ بعضاً من أهم أعمال هذه الفنانة المتميزة.

الجدير بالذكر أن هذه الفنانة تعد إحدى أولى النساء العربيات ذوات الخبرة بصناعة الدمى الخزفية الأنتيك. كذلك لديها خبرة عالية بترميم الدمى فيما يدعى بمستشفى العرائس الذي ترمم فيه عرائسها الجميلة

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