تراند اليوم : تفسير حلم الصلاة

تفسير حلم الصلاة ، إنتقينا لكم هذا التفسير من كبار المفسرين للأحلام حول تفسير حلم الصلاة أمثل إبن سيرين و غيره من المفسرين الذين يشهد القاصي والداني لصحة تفاسيرهم للأحلام ، نترككم الأن مع ما جاء من التفسير لحلمكم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة فان الشيطان لا يتمثل بي ) وقال ( من رآني فقد رأى الحق ) وقال ( من رآني في المنام فلن يدخل النار.

فمن رأى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في المنام فكأنه رأى الرسول في الحقيقة ولم ير الشيطان ، ولن يدخل النار ، فمن رآه في المنام وكان مديونا قضى الله عنه ديونه ومن كان مريضا ورآه في المنام فسوف يشفى ، ومن كان محاربا ومجاهدا فسينصره الله ، ومن رآه وكان مسرورا فسوف يحج الى بيت الله الحرام ، ومن رآه في ارض قاحلة اخصبت ، وان كان في مكان قد انتشر في الظلم فسوف يتبدل الظلم الى العدل

اما من حلم بأنه يصل علي الرسول صل الله علي وسلم فانه منتظر خبر سارا اواذا كان متزوجة ستحمل او اذا كانت في ضيق فرج الله عنها كربتها ونور طريقها وسخر السبل للوصول الي الهداف التي تسعى للوصول اليه

فمن اراد ان يرى الرسول عليه الصلاة والسلام عليه باتعباع سنته ،وطبيق شريعته والاتزام بالصلاة ،والاكثار من التسبيح والاكثار من ذكر الله ،والاكثار من الصلاة علي خير البرية محمد صل الله عليه وسلم ،وحبه كأنه يراه ،واللهفة لرؤياه .

وعن الدلالة العامة للمساجد في المنام تقول مفسِّرة الأحلام في موقع حلوها

المساجد ودور العبادة والمدرسة في المنام أماكن تناول العلم، وحسين وضع الرَّائي من الناحية الدِّينية والدُّنيوية، لأنَّها أماكن غذاء الروح.

الله عزَّ وجل قد خلق الإنسان من مركَّبٍ ماديّ هو الجسد، ومركَّبٍ غيبي هو الرُّوح، وهي غيبٌ لنا غذاؤها العبادة والعلوم، وكما يرتاح الجسد في المطعم والمتنزه ويأمل بالسعادة كذلك الرُّوح تنعم وتتلذَّذ وتأنس بدور العبادة والمدارس؛ فأي حلم يتعلق بها يتعلق بالأمن والأمان والطمأنينة، لأنَّ أمان الإنسان بصفاء روحه ونقاوتها.

حلمت أنَّني أصلي في المسجد من غير ثياب، ما تفسير ذلك؟

يقول ابن سرين أنَّ من رأى نفسه عارياً في المسجد تجرَّد مما يليق به من دلائل المسجد، إلَّا أن يكون ذلك في موسم الحج فهو يحج بإذن الله، كذلك من رأى أنَّه تجرد من ثيابه في المسجد الحرام وأذَّن فيه.

أمَّا من رأى نفسه يصلي في المسجد على غير القبلة وعورته بادية فإنَّه يطلب الدُّنيا في تجارته ويخسر كل ما اشتراه وباعه لفساد صلاته، وقد يدلُّ ذلك على مالٍ حرامٍ وربا والله أعلم.

وعن حلم الصلاة في المسجد من غير ثياب تقول مفسِّرة الأحلام في حلوها

من رأى نفسه يصلي في المسجد من غير ثياب فهو رجلٌ قليلُ العلم يفتي من تلقاء نفسه ويشرِّع لنفسه ما هو ليس بصواب.

حلم الصلاة في المحراب

من رأى أنَّه يصلي في المحراب فهي بشارة للرَّائي لقوله تعالى في سورة آل عمران ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ﴾، وإن كانت امرأة رأت نفسها تصلي في المحراب رزقها الله ولداً.

أمَّا إذا رأى النائم أنَّه يصلي في المحراب في غير قت الصلاة فذك خيرٌ لأهله من بعده والله أعلم.

وعن حلم الصَّلاة في المسجد تقول مفسِّرة حلوها

من رأى أنَّه يصلي صلاة معتادة فهو رجلٌ يراعي حقَّ الله وحقَّ العبادة ويحيا مطمئناً والله أعلم.

حلم الإمامة والصلاة بالناس

رأيت نفسي أصلي خلف ولي من أولياء الله في المسجد، ما معنى ذلك؟

تقول مفسرة الأحلام في موقع حلوها عن حلم الصلاة بالناس في المسجد ورؤية الإمامة أنَّ من رأى نفسه يصلي في المسجد خلف إمام مجهول فإنه يتبع فكراً وطريقاً غير متَّصلِ السَّند برسول الله ﷺ فعليه أن يكون حذراً ولا يشوِّه إيمانه.

أمَّا من رأى أنَّه يصلي خلف وليٍّ أو إمامٍ صالح فإنَّه يزداد علماً وصلاحاً ويخطو خطوات صحيحة في دينه ودنياه والله أعلم.

وأمَّا رؤية الميت في المسجد يصلي بالنَّاس فهو دليل فساد الإمام وفساد الحاكم لأن النَّاس لا تنتفع من الميت.

حلم بناء المسجد

رأيت أني أتبرع لبناء مسجد، ما تفسير حلم بناء المسجد؟

يقول ابن سيرين أنَّ من بنى مسجداً في المنام سينال ما هو أهل له من القضاء والفتوى، أو يقدِّم للناس عملاً ينتفعون به مما يجيد عمله، فإن كان عالماً دلَّ على مصنفٍ له ينتفع منه الناس... دواليك.

ويرى ابن سيرين أن الخير في رؤية بناء المسجد يأتي على اهتمام صاحب الرؤية إن كان بالدنيا أم بالآخرة؛ فمن كان شغله بالدُّنيا وأمورها عادت عليه الأرباح مما يسرُّ في الدنيا، وإن كان شغله عن الدنيا بالآخرة فله من الأجر والثواب ما يسرُّه في الآخرة والله أعلم.

ويقول أبو سعد الواعظ في تفسير بناء المسجد أن من رأى نفسه يبنى مسجداً فهو يصل رحمه ويجمع الناس للخير، كما أنَّ بناء المسجد يدل على الغلبة على الأعداء لقوله تعالى في سورة الحجِّ ﴿قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾.

حلمت أن بيتي تحول لمسجد

ومن رأى أنَّ بيته تحول مسجداً صار داعياً للناس إلى الحق وأصاب شرفاً عظيماً.

وتقول مفسِّرة الأحلام في موقع حلوها عن رؤية بناء المساجد

من رأى أنَّه يبني المسجد بيده فإنَّه يقوم على إصلاح المجتمع ورعاية النَّاس وصلاح أسرته، أمَّا من رأى أنَّه رفض بناء مسجد أو المساهمة في ذلك فهو رجل يفسد في المجتمع بهدف فكرة ضالة ومضلَّة.

ومن رأى أن بيته تحول إلى مسجد فهو ربُّ أسرةٍ صالحة قوامها الدِّين وكذلك من رأى أنَّه يسكن مسجداً دلَّ ذلك على صلاحه وتقواه وأنه يجاهد نفسه لتكون سريرته كما هي علانيته.

رؤية الخراب في المسجد

حلم دمار المسجد وخرابه

يقو ابن سيرين عن حلم هدم المسجد أو تخريبه أنَّه يجري بعكس رؤية بناء المسجد التي سبق تفصيلها في الفقرة السابقة، ويختلف معنى الرؤية إذا كان الرائي قد هدم مسجداً وأحدث مكانه غيره من البناء.

فإن بنى مكان المسجد حانوتاً فقد فضَّل دنياه على آخرته، وإن بنى حماماً فسد دينه، وإن حفر مكان المسجد حفرة فهي أثمٌ من مكرٍ مكره والله أعلم.

ويقول الشيخ النَّابلسي أنَّ من رأى المسجد وقد تخرق حصيره وتلف فرشه فهذا دليل فساد أهله بعد الصلاح، كما يقول أبو سعد الواعظ أنَّ من رأى مسجداً قد تحوَّل حماماً دلَّ على أنَّ رجلاً مستوراً يرتكب الفسق.

وفي تفسيرها لرؤية هدم المسجد والخراب في المساجد تقول مفسِّرة الأحلام في موقع حلوها

من هدم مسجداً فإنه منافقٌ؛ فليتَّق الله ربَّه ولا يظلم لقوله تعالى في سورة البقرة ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾.

أمَّا من هدم مسجداً في المنام أو أقام مكانه منزلاً فإنَّه يتاجر بالدِّين والله أعلم.

حلم دخول المسجد

رأيت نفسي أدخل المسجد على ظهر دابَّة، ما تفسير ذلك؟

يقول النابلسي في تفسير رؤية دخول المسجد أنَّ من رأى نفسه يدخل مسجداً فيخر ساجداً على بابه فإنَّ الله يمنُّ عليه بالتوبة لقوله تعالى في سورة البقرة ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾.

أمَّا من وصل إلى المسجد فوجده مغلقاً ثمَّ فتح له فإنَّه يعين صاحب دينٍ في وفاء دينه والله أعلم، ومن دخل المسجد راكباً يقطع قرابته.

وتقول مفسِّرة الأحلام في موقع حلوها عن تفسير رؤية دخول المسجد

من رأى نفسه في المسجد فهو دليل خير وصلاح لأنَّه يوازن بين غذاء الروح وغذاء الجسد

أمَّا حلم دخول المسجد دون خلع الحذاء دليل التَّكبر لقوله تعالى في سورة الحج ﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾.

وأمَّا دخول المسجد على ظهر دابَّة أو ما شابه يدل على افتقار الرَّائي في آخر أيامه ويذلُّ لأنَّه يتكبَّر في موضع يخضع به الناس وهو دليل العناد أيضاً.

ومن رأى نفسه يدخل المسجد لجوءً وهرباً فذلك خطر يصيبه وأمر جلل فيدعو الله مضطرا ويلوذ بحمى المسجد آمناً ويفرج الله كربه.

حلم عدم القدرة على دخول المسجد

وتضيف مفسِّرة الأحلام في موقع حلوها أن من رأى نفسه يحاول أن يدخل المسجد فلا يستطيع بسبب يمنعه فهو حاكمٌ ظالم يحكم البلدة، وإن رأى إن عدم الاستطاعة من نفسه فعليه مجاهدة النَّفس والاستعانة بالله والتطهير من النفاق.

أمَّا إذا رأى النَّائم أنَّ النَّاس عامَّة لا يقدرون على دخول المسجد فيدل على حاكم ظالم أو فساد المجتمع لقوله تعالى في سورة البقرة ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾، فخراب المسجد ليس خراب جدرانه فقط وإنَّما منع المصلين من دخول المسجد.

المسجد المعلوم والمجهول في المنام

هل هناك فرق في تفسير الرؤية إن كان المسجد معلوماً أو مجهولاً؟

تقول مفسرة الأحلام في موقع حلوها أن كان المسجد المجهول للرَّائي يدلُّ على أن الرَّائي له علاقة خاصة مع ربه عن طريق عمل خالص لوجه الله الكريم، وإن كان المسجد معروفاً له فإنَّه يعرف طريق الحق.

وعن تفسير جمال المسجد وضخامته وزينته في الحلم تقول مفسرة حلوها: وجمال المسجد وكثرة زينته يدلُّ على أنَّ الرَّائي يجالس قوماً يتفاخرون بزينة الحياة الدُّنيا إن لم يكن المسجد معروفاً للرائي، وإن كان المسجد معروفاً للرائي دلَّ على انتشار الخير بين الناس والله أعلم.

حلم التبول في المسجد والتبول في المحراب

رأيت نفسي أتبول في المحراب، ما تفسير ذلك؟

يقول ابن سيرين أنَّ من رأى أنَّه تبول في المحراب فهذا ولد عالم بار يولد له، وهذا ما تذهب إليه مفسرة الأحلام في حلوها إذ تقول: من رأى أنه تبول في المسجد دلَّ على ولد يسود قومه ويؤمهم للخير، وإن رأى أنَّه تبول بالمحراب يدل على ولد يعكف نفسه على طلب العلم الشرعي.

حلم دخول المسجد لقضاء الحاجة دون الوضوء والصلاة

أمَّا من رأى أنَّه دخل المسجد لقضاء حاجته فهو رجلٌ وصولي يستغل الدِّين لصالحه فسيخذله الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل ضاعت له حاجه فأصبح ينادي بها في المسجد (لا رد الله عليك ضالتك).

حلم ارتكاب الكبائر في المسجد

ما تفسير ارتكاب المعصية في المسجد؟

وعن ارتكاب المعصية في المساجد تقول مفسرة الأحلام في حلوها أنَّ حلم ارتكاب المعصية (الكبائر) في المسجد يدل على استهتار الرَّائي بحق الله عز وجل وحق عباده.

فإن كان الحلم السرقة في المسجد يسرق الرَّائي جهد غيره من علم أو فكرة، وإن رأى أنَّه يزني في المسجد فذلك يدل على أنه يتخذ إلهه هواه، أمَّا حلم شرب الخمر في المسجد يدل على أنه يحرف الكلم عن مواضعه.

أوقات الصلاة في الحلم

حلم صلاة العصر وحلم صلاة الفجر، ما الفرق؟

لكل وقتٍ من أوقات الصلاة دلالة خاصة في تفسير الأحلام وتعبير الرؤى، حيث تقول مفسرة الأحلام في موقع حلوها أنَّ:

من رأى أنَّه يصلي الفجر في المسجد زاد النور في وجهه .

ومن رأى أنَّه يصلي الظهر في المسجد زاد الله له البركة في رزقه.

ومن رأى أنَّه يصلي العصر في المسجد زاده الله بسطة في العلم والجسم.

ومن رأى أنَّه يصلي المغرب في المسجد بارك الله له في أولاده.

ومن رأى أنَّه يصلي العشاء في المسجد برئ من النفاق بإذن الله.

حلم المسجد الحرام والمسجد النبوي

تفسير رؤية المسجد النبوي والمسجد الحرام في الحلم

في تفسيرها لرؤية المسجد النبوي والصلاة فيه تقول مفسرة الأحلام في حلوها أنَّها تدل على اتباع سنة الحبيب المصطفى ﷺ، رؤية عدم القدرة على دخول مسجد رسول الله ﷺ تدلُّ على الابتداع من الرَّائي في سنُّة رسول الله ﷺ ما ليس له منها .

أمَّا رؤية المسجد الحرام فتدل على زيارة بيت الله الحرام إن شاء الله وتجديد التوبة والتمسك بحبل الله عزَّ وجل بعد حدوث أمرٍ جلل.

وأما رؤية المسجد الأقصى حرره الله دليل جهاد وعز ونصر قريب بإذن الله وقبول عمل يقرب به إلى الله عزَّ وجل ذلك لأن المسجد الأقصى مكان صعود أعمال الإنسان إلى الله عزَّ وجل.

حالات أخرى لرؤية المسجد في المنام

ما تفسير رؤية المسجد بعد الاستخارة؟

تذكر مفسِّرة الأحلام في موقع حلوها حالات أخرى لحلم المسجد:

- رؤية المسجد بعد الاستخارة دليل على خير الأمر في الدنيا والآخرة.

- ومن رأى أنَّه ينظف مسجداً فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

- ومن رأى أنَّه يدافع عن المسجد فهو يدافع عن مبدأ أو فكر أو عقيدة.

- وأما عن رؤية أخذ العلم في المسجد فتدلُّ على النهل من النبع الأصلي وأن من يتعلم على يديه رجل علم تقوى.