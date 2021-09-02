تراند اليوم : الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021 ، و تولى الدولة أهتماما كبيرا بذوى الأحتياجات الخاصة فى محاولات لتطوير قدراتهم ولتفريغ كلمة الإعاقة من معناها ليصبحوا طاقات منتجة ويتم ذلك بمقتضى مجموعة من القرارات والقوانين التى كان لها الفضل فى وضع تلك الفئة على الخريطة الإنتاجية بمصر ولرفع المعاناه عن هذه الفئة قد قررت السلطات المختصة منح هذه الفئة سيارات مجهزة معفاه من الجمارك وفقا للقرارات واللوائح المنظمة .

الدخول الى موقع الحجز للكشف الطبى للحصول على االسياره المعفاه من الجمارك.

موقع المجالس الطبية المتخصصة، وتُعرف نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة من خلال الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة http://www.smcegy.com/site/car، ثم اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على أيقونة السيارات المعفاة من الجمارك.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

- إدخال كلمة المرور والضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة على الفور.