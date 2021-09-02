تراند اليوم : تفسير حلم قص الشعر للمتزوجه

تفسير حلم قص الشعر للمتزوجه ، قص الشعر في المنام للمتزوجة يحمل الكثير من التفاسير والعديد من الدلالات، لهذا من المهم على المراة قول جوانب الحلم من اجل تفسيره بشكل افضل وكامل، وفي هذا الجمهور سوف نتعرف على اهم دلالات وتفاسير قص الشعر للمتزوجة في المنام .

قال إبن سيرين بأن رؤية الشعر بشكل عام سواء أن كان للعزباء أو للمتزوجة أو للحامل بانه لا يختلف عن تفسيرات رؤية الرجل للشعر و أنه يدل على الفرج و الخير و البركة .

فللبنت العزباء يدل عالشعر على الزواج الغير متوقع أو القريب .

وللمتزوجة يدل على الحياة السعيدة وللحامل يدل على زرع البركة في المولود سواء ان كان ذكراً أم أنثى وأنه سيكون باراً بولديه .

ورؤية كشف البنت العزباء لشعرها للناس فإن كان لمدة قصيرة فإنه يدل على البعد في الزواج فإن ظلت تكشفه أمام الناس فإنه يدل على أنها لن تتزوج.

أما كشف المرأة الحامل و المتزوجة لشعرها أمام الناس فإنه يدل على غياب الزوج لفترة من الزمن ثم يعود فإن بقيت تكشفه أمام الناس فإن رحيل للزوج وأن لن يعود أبداً .

أما بالنسبه لرؤيه المرآه المتزوجه الشعر فى منامها فأن ذلك يدل على الخصوبه أو الأنجاب أو الحمل هذا وعليه فيدل رؤيه المرآه المتزوجه لقص شعرها فى المنام هو بلوغ مرحله متقدمه من العمر أى لا حمل فيها ولا ولاده بمعنى أنه سوف تنقطع عندها الدوره الشهريه

أما أذا رأت المتزوجه أن زوجها يقوم بقص شعرها فذلك يدل على طلاقها

أما اذا رأت المتزوجه أنها تقوم بلحم شعرها المقصوص حيث قد أجمع الفسرون أن ذلك يدل على أنها ستلاقى المزيد من الحب والسعاده والتوفيق فى حياتها والله أعلم.