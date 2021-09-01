الاكثر متابعة اليوم - هيفا ماجيك بالحجاب وتخلّت عن الاثارة؟ – صورة

نشرت هيفا_ماجيك صورة جديدة لها ووضعت الحجاب على رأسها فاعتقد البعض أنها قررت إعتزال التواصل الاجتماعي كليًا والذهاب الى الصلوات وعبادة الله.

ولأن هيفا تعيش في تركيا بعد انفجار بيروت اعتقد البعض أنها متأثرة بأجواء شارع تقسيم في اسطنبول الذي تكثر عليه المحجبات الزائرات من البلاد العربية، فارتدت هيفا الحجاب متأثرة، بينما في الحقيقة تعيش حياتها بالطول والعرض هناك ويحبها كل من يلتقيها فيسارعون إلى التقاط الصور معها.

الصورة كانت نشرتها في عيد الفطر وهنأت متابعيها بانتهاء شهر رمضان ولم ترتدِ الحجاب الدائم بل المؤقت فقط.

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هيفا كانت اشتهرت على السوشيال ميديا من خلال اعتمادها على الجرأة والاثارة وعرض الجسدز لكن حين وجدت فارس أحلامها اللبناني ربيع تغيرت كثيرًا وباتت أكثر جمالًا واحترامًا وتواضعًا.