الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف لا قضايا عليه بعد إبعاد أو ابتعاد يعود إلى الميدان

أعلن المخرج والمنتج أحمد عفيفي عودة المخرج خالد_يوسف، إلى القاهرة وممارسة عمله بشكل طبيعي من مكتبه بالقاهرة بعد عدة سنوات من الغياب.

يوسف يستعد لتصوير فيلمه الجديد “أهلا بكم في باريس” وهو قصة إنسانية تدور حول معاناة 3 سيدات عربيات سجينات في فرنسا داخل سجن واحد يرتبطن بعلاقة صداقة داخل محبسهن، لافتًا إلى أن الحديث يدور عن قصة حقيقية وليس من نسخ الخيال.

وسيبدأ تصويره في سبتمبر المقبل، وسيتم تصوير بعض اللقطات في استوديوهات في بيروت، وسيشارك في الفيلم 4 فنانين مصريين بينهم ماجد_المصري.

كان المخرج خالد يوسف أصيب بفيروس كورونا، لكنه تعافى منه سريعاً.

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يأتي ذلك بعد سنوات قضاها المخرج خارج البلاد مع زوجته الفنانة السعودية التشكيلية، شاليمار شربتلي.

وقالت مصادر قضائية، إن خالد يوسف ليس عليه أي قضايا وإن موقفه القانونى سليم تمامًا ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر.

خالد يوسف من مواليد عام 1964، تتلمذ على يد المخرج الكبير يوسف شاهين، وأخرج العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري، بينها “جواز بقرار جمهوري” و”خيانة مشروعة”. ومن بين أعماله التي أثارت جدلا واسعا كان” “دكان شحاتة” و”حين ميسرة”.