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تراند اليوم : كم باقي على المدرسة للعام 1439-1440 السعودية تابع جدول التقويم الدراسي الجديد 2018-1439 السعودية وموعد العودة للمدارس

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- الخليج 365

طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، اهلا وسهلا بكم عبر موقعنا الاخباري ، حيث نزودكم اليوم بتاريخ العودة للمدارس ، وتقويم الدراسي للعام الجديد في السعودية.

من المقرر أن تبدأ اول ايام الدراسية في الفصل لدراسي الاول في السعودية بتاريخ 22-12-1439 هـ ، الموافق 2-9-2018 مـ ، لجميع المدارس في المملكة العربية السعودية.

حيث نزودكم اليوم بالتقويم الدراسي لطلاب المملكة العربية السعودية للعام 1440 - 2018 وجميع الاعوام الدراسية القادمة ، لجميع طلاب السعودية ، لكي يتمكنوا من الاطلاع الجيد على التقويم الدراسي وموعد العودة الى المدارس.

 

 التقويم الدراسي للعام:: 1439-1440
الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 1439/12/22 2018/09/02
إجازة اليوم الوطني 1440/01/13 2018/09/23
بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1440/04/09 2018/12/16
بداية إجازة منتصف العام 1440/04/20 2018/12/27
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1440/04/30 2019/01/06
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1440/08/16 2019/04/21
بداية اجازة نهاية العام 1440/08/27 2019/05/02
 

 

التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية للسنوات القادمة :

 التقويم الدراسي للعام:: 1443-1444
الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1443/06/13 2022/01/16
بداية اجازة عيد الفطر 1443/09/20 2022/04/21
بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1443/10/07 2022/05/08
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1443/10/21 2022/05/22
بداية اجازة نهاية العام 1443/11/03 2022/06/02
collapse التقويم الدراسي للعام:: 1442-1443
الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي 1443/01/21 2021/08/29
إجازة اليوم الوطني 1443/02/16 2021/09/23
بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1443/05/15 2021/12/19
بداية إجازة منتصف العام 1443/05/26 2021/12/30
collapse التقويم الدراسي للعام:: 1441-1442
الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي 1442/01/11 2020/08/30
إجازة اليوم الوطني 1442/02/06 2020/09/23
بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1442/05/05 2020/12/20
بداية إجازة منتصف العام 1442/05/16 2020/12/31
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1442/06/04 2021/01/17
بداية اجازة عيد الفطر 1442/09/17 2021/04/29
بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1442/10/06 2021/05/18
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1442/10/11 2021/05/23
بداية اجازة نهاية العام 1442/10/22 2021/06/03
collapse التقويم الدراسي للعام:: 1440-1441
الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 1441/01/02 2019/09/01
إجازة اليوم الوطني 1441/01/24 2019/09/23
بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1441/04/25 2019/12/22
بداية إجازة منتصف العام 1441/05/07 2020/01/02
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1441/05/24 2020/01/19
بداية اجازة عيد الفطر 1441/09/14 2020/05/07
بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441/10/08 2020/05/31
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1441/10/10 2020/06/02
بداية اجازة نهاية العام 1441/10/19 2020/06/11
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم