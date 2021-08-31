تراند اليوم : نتائجنا الثالث متوسط 2021 .. نتائج الثالث متوسط 2021 الكرخ الثالثه + بابل نتائج الثالث متوسط 2021 البصرة واسط كل المحفظات

نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الاول الكرخ الثالثه موقع طلاب العراق ناجح، الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، وقالت وزارة التربية العراقية إن النتائج بكامل المحفظات ستعلن عصر اليوم.

وأرجعت الوزارة اسباب تأخر اعلان نتائج الثالث المتوسط كثرة عدد الطلبة الممتحنين في الدور الأول الذين بلغ عددهم نحو 650 ألفا لاسيما بعد أن سمحت الوزارة للراسبين بأكثر من مادتين بالمشاركة بالامتحان فضلا عن منحهم قرار العشر درجات.

وأشارت إلى أن عملية التدقيق تأتي لحصول الطلبة على حقهم في الاجابة وعدم ضياع جهدهم فضلا عن أن الوزارة تعمل على ادخال وإعداد النتائج النهائية كما أنها تراعي الظروف التي مروا بها خلال العام الدراسي وطبيعة الاسئلة لمساعدتهم.

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