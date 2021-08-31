تراند اليوم : الاستعلام عن وافد

الاستعلام عن وافد، وهو واحداً من الخدمات التي توفرها وزارة العمل في المملكة العربية السعودية من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بالوزارة على الإنترنت، حيث أن خدمة الاستعلام عن وافد من الأمور المهمة للمنشآت والمؤسسات التي ترغب في الحصول على عامل وافد وذلك من خلال التحقق من سريان مفعول إقامته ومدى شرعية إقامته على أراضي المملكة قبل حصوله على فرصة عمل لديها .

وزارة العمل استعلام

تعتبر خدمة الاستعلام عن وافد من الخدمات الهامة التي تقدمها وزارة العمل السعودية من أجل تسهيل عملية الاستعلام عن بيانات الموظف الوافد وذلك وفقاً لعدة خيارات وهي رقم الحدود أو رقم الإقامة او رقم جواز السفر ومن ثم يتم تحديد الجنسية الخاصة بالوافد الذي نود في الإستعلام عنه ومن ثم البحث أو الاستعلام عن وافد.

استعلام عن العماله برقم الهويه

خطوات الاستعلام عن وافد من خلال موقع وزارة العمل تتم من خلال الدخول للصفحة الخاصة بالوزارة من خلال الرابط التالي http://portal.mol.gov.sa/Sites/default.aspx والتي تظهر لنا كما في الصورة التالية ونختار من القائمة الرئيسية ” الخدمات الالكترونية ”

في صفحة الخدمات الالكترونية نختار ” الاستعلامات الالكترونية ” ونختا منها ” الاستعلام عن موظف وافد ” ونضغط على خيار ” استعلام ”

تظهر لنا الصفحة الخاصة بالاستعلام عن موظف وافد والتي تطلب منا إدخال ” رقم الحدود أو رقم الإقامة أو رقم الجواز ” والتي نختار واحدة منها حسب توفرها لدينا ومن ثم نحدد جنسية الوافد الذي نرغب في الاستعلام عنه، وادخال الرقم المرئي أمامنا ومن ثم نضغط على خيار ” بحث ”

تظهر لنا الحالة الخاصة بالوافد الذي استعلمنا عنه وفيها رقم الوافد واسمه وتقييم المنشأة التي يعمل لديها وكذلك حالة الموظف الوافد وتراخيص المنشأة كما في الصورة التالية.

كانت هذه الخطوات التفصيلية التي يتم من خلالها الاستعلام عن وافد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل السعودية والذي شرحناه لكم بالصور من اجل التسهيل عليكم في سبيل إنجاز هذه المعاملة والتي تسعى من خلالها المملكة للحد من عمل المخالفين الوافدين في المملكة وتضييق الخناق عليهم من أجل مغادرتهم المملكة او البقاء بها بطريقة قانونية.