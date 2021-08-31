تراند اليوم : نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2018 : نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 ليبيا : رابط الشهادة الاعدادية 2018

الآن يُمكنكم الاطّلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 ليبيا ،وسنُورد لكم طلابنا وطالباتنا الأعزاء الرابط الدائم والوطن لجميع نتائج شهادة المرحلة الإعدادية في ليبيا كاملةً، وستكُون النتيجة مُتوفّرة من خلال رقم الطالب فقط، حيثُ يمكن الإستعلام عن جميع النتائج من خلال رقم الطالب الذي يُمكنكم كتابته في الخانة المُخصّصة للبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2018 ليبيا.

حيثُ سنوفّر لكُم في هذا الجمهور رابط للاستعلام عن نتائجكم، ونتمنّى النجاح والتفوّق للجميع إن شاء الله.

نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2018 ليبيا

تَمّ الإعلان رسميًا من قِبل مديرية التربية والتعليم بليبيا أنّه تَمّ الإنتهاء من تصحيح جميع الإمتحنات لكافة المواد الدراسية دون أي مشاكل أو تأخير من قبل اللجان المُختصة، كما أنّه تَمّ مراجعتها وتدقيقها في وقتٍ قياسي ضمن الإمكانيات المتاحة للطواقم العاملة، وقد تَمّ بالفعل إعتماد النتيجة النهائية لشهادة المرحلة الإعداية وتم نشرها من خلال القنوات الرسمية، حيثُ ستكون النتيجة متوفرة لكافة المديريبات والمناطق المختلفة من هلال الموقع الرسمي لمديرية التريبة والتعليم بليبيا ومن خلال المدارس كل في مدرسته.

وأشار السيد المدير العام لمديرية التربية والتعليم أنّ النتائج لهذا العام تأتي مرضية مقارنة بالمجهودات التي تبذلها المديرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث كانت نسب النجاح في مادتي الرياضيات واللغة العربية أعلى من مستوياتها في الأعوام السابقة، وكانت باقي المواد تتراوح نِسبُها بشكلٍ مُتقارب من نسب العام الماضي وأكد السيد المدير العام على أنّ نسب النجاح ستكون خلال الفصل الثاني أفضل من الفصل الأول إذا ما تم العمل على نفس النهج الذي تنتهجه المديرية خلال الفصل الأول، وقد هنأت المديرية وكرّمت أوائل الطلبة على مستوى المحافظة لما بذلوه من جهد ومثابرة إستحقوا التكريم والتقدير عليها.

موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2018 في ليبيا

كما سنوفر لكُم رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس من هلال هذا الرابط من هنــــــــــــــــا، وبعد الدخول على الموقع ارجو ان تنزلوا الى اسفل بالصفحة وتحديد اسم المحافظة التي تنتمي اليها وفي حالتنا ليبيا، وبعدها الضغط على الرابط المرافق للمحافظة ليتم توجيهك بعد ذلك الى موقع الاستعلام والذي سوف يطلب منك رقم الجلوس، حيث يُمكنكم معرفة نتيجتكم من خلال كتابة رقم الطالب في الخانة المخصصة و من ثم النقر على زر بحث وستظهر نتيجتكم بكل تفصيل كُل مادة على حدى، حيث ستَظهر إسم المادة مقابلها النتيجة المستحقة للطالب.

وأشار المُتحدّث الرسمي بقسم تكنولوجيا المعلومات بالمحافطة أن أي خطأ أو خلل في البيانات أو الموقع يكون مرده النتيجة المتوفرة من خلال المدرسة. وتستطيعون من خلال الرابط الذي زودناكم به من معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية وهم طلاب الصف الثالث الاعدادي عن طريق البحث عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس الخاص بكم، حيث يوجد لكل طالب رقم جلوس خاص به لا يتكرر مع طالب وهو يسرع عملية البحث ويجلب نتائج دقيقة افضل من البحث باسم الطالب.

مديرية التربية والتعليم ليبياالإستعلام برقم الهاتف

سعيًا من مديرية التربية والتعليم بليبيا على تقديم كافّة الخدمات تسهيلًا على طلالبنا وطالباتنا الأعزاء، وأشارت المديرية أنّها على أتم الإستعداد للإجابة عن جميع إستفساراتكم وتساؤلاتكم لخدمة المواطنين من أبناء ليبيا. ونحن ننصحكم بالتوجه الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي: الموقع الرسمي لوزارة التعليم

حتى تحصلوا على المزيد من المعلومات حول النظام التي تستخدمه الوزارة في ادارة شؤونها وكذلك معرفة موعد نتائج الامتحانات من خلال زيارتكم للموقع، تذليلًا للصعاب وتجاوزًا لكل العقبات التي تأتي في إطار تطوير التعليم في محافة ليبيا تقوم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المُختصّة لتذليل العقبات أمام المسيرة التعليمية برُمّتها لتصل إلى قمة الهرم، حيث تَعمل المديرية منذ سنوات على تطوير المناهج الدراسية وعمل دورات تطويرية وتدريبية لجميع طواقمها من معلمين ومدراء وإداريين وفنيين في شتى التخصُصات لتطبيق نموذج التعليم النشط والتعليم التفاعلي من خلال سلسلة من المراحل التي شارفت على الإنتهاء ويتمّ جني نتائجها خلال الأعوام القادمة ويتم العمل على هذه المراحل بشكل تتابعي وتقوم الجهات المعنيّة بمتابعة جميع مراحل التطور للتأكد من سلامة التطبيق وحِرفيّة الأداء.

وأشار وزير التربية والتعليم أنه سيتمّ تطبيق النموذج التعليمي في ليبيا على جميع المحافظات بعد إنتهائه خلال الفترة الزمنية التي تم تحديدها من قبل الوزارة للتأكد من سلامة العمل بهذا النموذج و تعديل كافة الأخطاء إن وجدت. وفي النهاية نود ان نذكركم اعزائي الطلاب بانه لا تعتمدون كثير على مواقع الاستعلام حيث ان اغلبها تالف ولا تعمل ومن افضل طريقة متوفرة حاليا هي استلام الشهادة من مدرستك حتى تعرف نتيجة الشهادة الاعدادية 2018.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2018 من خلال الرابط الرسمي هنا.