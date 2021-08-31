تراند اليوم : متى اجازة عيد الاضحى 1439 لموظفي الدولة

متى اجازة عيد الاضحى 1439 لموظفي الدولة ،يتسائل الموظفين في الحكومة السعودية وفي القطاعات الخاصة عن موعد اجازة عيد الاضحى 1439 لموظفي الدولة، من اجل البدء للتجهيز لعيد الاضحى المبارك، حيث ان كثير من الموظفين يريدون تجهيز الاضاحي لهذا العيد والتجهيز ايضا لقضاء اجازة العيد في اماكن ترفيهية، حيث ينتظر الكثير من الموظفين هذه العطلة لكي يستمتعوا باوقاتهم مع ابنائهم، والقيام بالسفر الى الاماكن الترفيهية للترفيه عن انفسهم من الروتين اليومي في العمل، لهذا سوف نضع بين ايديكم موعد اجازة عيد الاضحى 1439 لموظفي الدولة الرسمي.

اجازة عيد الاضحى 1439 لموظفي الدولة

تقوم الحكومة السعودية في عيد الاضحى وفي عيد الفطر من كل عام باعطاء موظفيها اجازة من اجل الاستمتاع بأيام العيد من الاسرة والعائلة، والتي يمكن ان تصل مدة العطلة الى عشرة ايام حسب لائحة الاجازات الخاصة بموظفي المملكة.

فيما سوف تكون وقفة عرفات لعام 1439 في التاسع من شهر ذي الحجة الموافق من شهر اغسطس ويعتبر هو اليوم الاخير من مناسك الحج في اليوم التالي يبدا اليوم الاول لعيد الاضحى والذي يكون في العاشر من ذي الحجة الذي سوف يكون في هذا العام الميلادي الاول من شهر سبتمبر ومدة عيد الاضحى سوف تكون اربعة ايام والتي سوف تنتهي في الرابع عشر من شهر ذي الحجة اي الرابع من شهر سبتمبر 2018.

يذكر ان اجازة موظفي الدولة في عيد الفطر سوف تكون في الخامس من شهر ذي الحجة اي في السابع والعشرين من شهر اغسطس، والتي سوف تستمر الى عشرة ايام حتى يوم ال14 ذي الحجة الموافق الخامس من شهر سبتمبر، ويبداو بالعودة الى اماكنهم بانتهاء اربعة ايام من الاجازة.