تراند اليوم : خبر سعيد تنتظره الفنانة نانسي عجرم ... ما هو ؟؟

بيروت/ الخليج 365

أثار خبر سعيد تنتظره الفنانة نانسي عجرم ضجة كبيرة بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمتمثل بقدوم مولودها الثالث، بعدما أعلنت لجمهورها عن حملها بجنين لم تفصح عن جنسه بعد.

وقررت نانسي أن تعلن عن الأمر بطريقة مبتكرة، وذلك عندما نشرت صورة لابنتيها ميلا وايلا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها الطفلتان وبيديهما لافتة كتب عليها: "لدينا سر.. سنصبح أختين أكبر"، وذلك في إشارة إلى موقعهما من المولود المنتظر قدومه.

كما علقت نانسي على الصورة، مؤكدة أن رغبة ميلا وإيلا تحققت وتم الوفاء بها، ما يوحي بأن الأمر جاء بناء على رغبة الشقيقتين.

وتلقت المطربة اللبنانية التهنئة من قبل محبيها حول الوطن العربي، كما وجه لها آيتن عامر التهنئة، وكذلك الإعلامي اللبناني نيشان ورزان مغربي.