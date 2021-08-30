تراند اليوم : تنسيق المرحلة الثانية 2021 ادبي .. تسجيل الرغبات المرحلة الثانية 2021

تنسيق المرحلة الثانية 2021 ادبي ورابط تسجيل الرغبات المرحلة الثانية 2021 ، وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 ادبي والحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية.

وقال عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن الحد الأدنى لتنسيق الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية يبلغ نحو 238 درجة فأكثر بما يعادل 58.05% لأقل من 269.5 درجة.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه من المقرر بدء أعمال التقديم للمرحلة الثانية بداية من يوم الثلاثاء المقبل وحتى السبت الموافق 4 سبتمبر القادم.

تعلن وزارة التربية المصرية مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2021 عقب الإنتهاء من المرحلة الأولى وإعلان تنسيق جميع الكليات الأدبية والعلمية والخاصة والأهلية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2021

وتشمل مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2021 ما يصل إلى 243 ألف طالب وطالبة من الناجحين بالثانوية العامة.

- كلية علاج طبيعي الحد الأدنى 401.5 درجة بنسبة 97.9% متوقع تراجع الحد الأدنى لـ82.9%

- كلية طب بيطري الحد الأدنى 398 درجة بنسبة 97% متوقع تراجع الحد الأدنى لـ82%

- كلية هندسة الحد الأدنى 382 درجة بنسبة 93.1% متوقع تراجع الحد الأدنى لـ78.1%

- كلية فني تمريض الحد الأدنى 335 درجة بنسبة 81.7% متوقع تراجع الحد الأدنى لـ66.7%

- كلية الزراعة الحد الأدنى 334 درجة بنسبة 81.4% متوقع تراجع الحد الأدنى لـ 65%