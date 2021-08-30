تراند اليوم : تنسيق الجامعات الخاصة 2021 .. نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021-2022

أفرج قبل قليل عن تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لجميع الكليات والتي شملت الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلية والطب البيطري والهندسة والحاسبات والمعلومات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021

وجاء في تنسيق الجامعات الخاصة 2021 أنه يحق للطالب أن الطب البشري 87% وللأهلية 85%.

فيما جاء في تنسيق الجامعات الخاصة 2021، طب الاسنان 85% وللأهلية 80%، أما العلاج الطبيعي والصيدلة 83%وللأهلية 80%.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021-2022

في حين تضمن تنسيق الجامعات الخاصة 2021، الطب البيطري77% وللأهلية 75%، أما الهندسة 75% وللأهلية 70%، والحاسبات والمعلومات 68% وللأهلية 65%.