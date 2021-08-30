تراند اليوم : نتائج تعيينات الأساتذة المتعاقدين فوج 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأثنين، نتائج تعيينات الأساتذة المتعاقدين فوج 2021. وشملت نتائج تعيينات الأساتذة المتعاقدين فوج 2021 ما يصل إلى 911 إسماً من مختلف التخصصات للسلك الثانوي.

نتائج تعيينات الأساتذة المتعاقدين فوج 2021



