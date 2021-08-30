تراند اليوم : تنسيق فنون تطبيقية 2021 .. تنسيق فنون جميلة 2021

تنسيق فنون تطبيقية 2021 تنسيق فنون تطبيقية تنسيق فنون تطبيقية 2021 علمي علوم تنسيق فنون جميلة 2021 تنسيق فنون تطبيقية 2021 علمي رياضه تنسيق فنون تطبيقية 2021 خاص ،و أقر من قبل الحد الأدنى للتقديم بالكليات كالتالي: 95 % للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي و80 % كلية الهندسة والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقي الكليات.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية اليوم الاثنين تنسيق الجامعات الخاصه ٢٠٢١ وجرى إعتماد تنسيق الحدود الدنيا للكليات الخاصة والاهلية كالآتي :

- الطب البشري 87% وللأهلية 85%

- طب الاسنان 85% وللأهلية 80%

- العلاج الطبيعي والصيدلة 83%وللأهلية 80%

- الطب البيطري77% وللأهلية 75%

- الهندسة 75% وللأهلية 70%

- الحاسبات والمعلومات 68% وللأهلية 65%