تراند اليوم : دراسة تؤكد أن أن البابونج يقي من سرطان البنكرياس؟!

واشنطن/مشرق نيوز

كشف فريق بحث أميركي في دراسة نشرت في دورية التغذية وأبحاث الطعام، عن أن الأرضي شوكي، والكرفس، والأوريغانو، والبابونج، تحتوي على مواد تقضي على خلايا سرطان البنكرياس. وقال باحثون من جامعة إلينوي "إن استخدام مواد الفلافونويد الموجودة في البابونج مثلاً، واللوتين الموجودة في الكرفس، والأرضشِِي شوكي، والأوريغانو قبل العلاج الكيماوي، يساهم في تثبيط أنزيم معين، ما يسهل قتل خلايا سرطان البنكرياس".

وأكدت الباحثة إلفيرا ميجيا أن البابونج وحده أدى إلى موت الخلايا في نوعين من سرطان البنكرياس العدائي"، ولكنها لفتت إلى أن "النتائج كانت أفضل عند معالجة الخلايا بالبابونج على مدى 24 ساعة، ثم استخدم الدواء الكيماوي "جيمسيتابين" 36 ساعة".

إلى ذلك، أفادت ميجيا بأن "المرضى لن يتمكنوا على الأرجح من أكل الكمية اللازمة لرفع مستوى الفلافونويد في البلازما إلى القدر الفعال، ولكن يمكن للأدوية المكثفة أن تقوم بذلك"، غير أنها أشارت إلى أن "الإكثار من تناول الخضار التي تحتوي على هذه المواد لمدى الحياة، يساهم في الوقاية من المرض".