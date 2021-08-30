تراند اليوم : المكسرات تساعد على مكافحة السكري وأمراض القلب

وكالاتمشرق نيوز

أفادت دراسة "أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات، ومنها الكاجو والجوز والفستق والبندق، أنحف ومؤشر كتلة الجسم لديهم أقل من الذين لا يتناولونها".

وبينت الدراسة" أن هؤلاء الأشخاص كان لديهم مستويات أعلى من الكوليسترول الجيد ومستويات أقل من البروتينات المرتبطة بالالتهابات وأمراض القلب، وكانوا أيضا أقل احتمالا بنسبة 5% لمكابدة أعراض متعلقة بالتمثيل الغذائي، وهي مجموعة من عوامل الخطر التي إذا ما اجتمعت يمكن أن تسبب سكتة دماغية والسكري واضطرابات قلبية".

وقالت الأستاذة كارول أونيل، من جامعة ولاية لويزيانا، "إن إحدى النتائج الأكثر إثارة للانتباه هي أن آكلي المكسرات كانت أوزان أجسامهم أقل وكذلك مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر مقارنة بغيرهم من الذين لا يتناولونها".

وكان متوسط الوزن ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لديهم على التوالي هو 1.901 كيلو غرام و0.9 كيلو غرام و0.376 كيلو غرام أقل من غيرهم.

واشارت صحيفة ديلي تلغراف إلى" أن فريق الدراسة تفحص بيانات لأكثر من 13 ألف رجل وامرأة ممن يتناولون المكسرات وفق تصنيف لهم بأنهم كانوا يتناولون أكثر من ربع أوقية يوميا"".

وكان هؤلاء الأشخاص أقل احتمالا بنسبة 5% للإصابة بعارض يتعلق بالتمثيل الغذائي، وكان لديهم أيضا تفش أقل من عوامل الخطر الأربعة المتعلقة بعارض التمثيل الغذائي: بدانة البطن (الكرش) وضغط الدم المرتفع ومستويات سكر الدم العالية ومستويات منخفضة من كوليسترول ليبوبروتين العالي الكثافة.

يشار إلى "أن تناول المكسرات كان مرتبطا أيضا بمدخول أكبر من الحبوب الكاملة (الحبوب التي تحتوي على كل مكونات الحبة كالنخالة والجنين) والفاكهة ومستويات أقل من الكحول والسكر المضاف".

ونصحت الدكتورة أونيل بضرورة" أن تكون المكسرات جزءا لا يتجزأ من الوجبة الغذائية الصحية، وأن يشجع عليها خبراء الصحة واختصاصيو النظم الغذائية".