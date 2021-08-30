تراند اليوم : معبد هرقل الروماني وقصر بني امية مازالا شاهدين علي التاريخ العريق !

جولة في جبل القلعة وسط عمان

معبد هرقل الروماني وقصر بني امية مازالا شاهدين علي التاريخ العريق !

عمان – جمال المجايدة

بعد وصولنا الي فندق كمبنسكي عمان بالعاصمة الاردنية طلبت الخارطة السياحية لاعداد برنامج لي ولعائلتي للتعرف علي اهم الاثار التاريخية التي تزخر بها الاردن.

بدأنا الجولة في الجبل المسمى جبل القلعة المرتفع في وسط العاصمة الأردنية عمان , حيث توجد معالم مدينة عربية مصغرة قامت في العصر الأموي إلى جانب ما تبقى من قلاع ومساكن ومعابد رومانية وكنائس تم بناؤها بعد أن اعتنقت الامبراطورية الرومانية الديانة المسيحية.

وتشير عمليات التنقيب في عدة طبقات أرضية في جبل القلعة، الي أن أقدم المكتشفات يرجع إلى العصر الحديدي الحديث، أي ستة آلاف عام ق. م.

وفي ضوء الكشف عن آثار ما يطلق عليه العصر البرونزي (3500 ق. م) ثم العصر الحديدي ـ1200 ق. م) اللاحقين يبدو أن الاستيطان في هذا الجبل ظل متواصلاً وشهد موقع الجبل والأراض .

خارج القلعة ضمن عمان الكبرى. في هذه الفترة نلاحظ حركة بناء للكنائس أي في عصر الدولة البيزنطية وهذا انعكاس لتغيير الايديولوجية الذي حصل.

وتؤكد الاثار الاموية في جبل القلعة انه في القرن السابع الميلادي أصبحت عمان جزءاً من الدولة العربية الإسلامية وهي من أول المناطق التي دخلتها الجيوش الإسلامية. وفي القرن السابع والثامن شهدت القلعة حركة معمارية قوية وازدهاراً، وظاهرة القصور الصحراوية، وهي القصور التي بناها الخلفاء الأمويون في مناطق مختلفة من الأردن مثل (قصر الحلبات) و(قصر المشتى) و(قصر الخرامه) و(قصر قلعة عمان) و(قصر عمرة). هذه الظاهرة انتشرت في أواخر القرن السابع والقرن الثامن حيث أصبحت هناك حركة عمرانية مزدهرة.





اكتشفنا في جبل القلعة مدينة أموية مصغرة وليس قصراً أموياً واحداً، وتوجد فيها كل مقومات المدينة، مثل مقر الحاكم، وقاعة استقبال كان يستقبل فيها الحاكم الزوار، وهناك أيضاً ساحة عامة يوجد بجانبها سوق وجامع كبير، وأيضاً الحمام، بالإضافة إلى بيت الحاكم وهذه كلها عناصر تتوفر في المدينة الأموية.

من أهم معالمها الأثرية خزان الماء الضخم أو (البركة) حيث كان تجمع فيه مياه الأمطار عبر قنوات ممدودة فوق سطوح المنازل في فصل الشتاء، ويتم تجميعها في خزانات أخرى ثم تعاد وتصب في الخزان الكبير، أي كانت هناك عملية تكرير للمياه.

المدرج الروماني

هبطنا من قمة جبل القلعة الي المدرج الروماني الذي يقع في الجزء الشرقي من العاصمة الاردنية عمان على سفح جبل الجوفة وهو مسرح روماني وتقع الى جانبه ساحة الفورم وتبلغ مساحتهما معا ما مجموعه 7,600 متر2 ويعود تاريخ بنائهما على الارجح الى القرن الثاني الميلادي و تحديدا بين عامي 138م و 161م ابان عهد القيصر انطونيوس بيوس ويتسع المدرج الروماني يتسع المسرح 6,000 متفرج اي يعد اكبر من المسرح الجنوبي في جرش الذي يتسع الى 4,000 حتى 5,000 متفرج





ويستعمل حتي يومنا هذا للعروض الفنية حيث جودة نظام الصوت فيه وكان يبلغ علو بناية منصة المسرح الاصلية حوالي ثلاث طوابق اي اعلى من الاعمدة في ساحة الفورم وكان هناك معبد صغير في اعلى المسرح منحوت في الصخر وكان به تماثيل للالهة الرومانية والمدرجات مقسمة الى 44 صفا في ثلاث مجموعات رئيسية وكانت مجموعة الصفوف الاولى تستعمل لعلية القوم وكبار الشخصيات بينما كانت مجموعات الصفوف الثانية والثالثة مخصصة لباقي الشعب ويوجد متحفان صغيران على جانبي المسرح متحف الحياة الشعبية ومتحف الازياء الشعبية الاول يحكي تطور حياة سكان الاردن واستعمالهم للادوات والاثاث على مدى القرن السابق و خاصة حياة الريف والبدو والمتحف الثاني يتناول مواضيع ازياء المدن الاردنية والفلسطينية التقليدية والحلى وادوات التزيين التي تستعملها النساء وهناك غرف خلف منصة المسرح يستعملها الفنانون لتغيير ثيابهم وللتحضير للظهور امام الجمهور.

اكتشف المدرج الروماني بالصدفة فقد كان هذا الموقع يشغل تلا ترابيا اطلق عليه تل كوم الدكة البعض يعتقد انه تل البانيوم الذى ذكره استرابون نسبة الى الاله بان واكتشف المبنى اثناء ازالة التراب للبحث عن مقبرة الاسكندر الاكبر بواسطة البعثة البولندية فى عام 1960 اطلق عليه الاثريون اسم المسرح الرومانى عند اكتشاف الدرجات الرخامية وكان ذلك بواسطة البولنديين انفسهم ولكن ثار جدل كبير حول وظيفة هذا المبنى الاثرى .

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