تراند اليوم : مركز دي إن إيه للرعاية الطبية يوقع اتفاقية تعاون اعلامي مع آيريس ميديا

مركز دي إن إيه للرعاية الطبية يوقع اتفاقية تعاون اعلامي مع آيريس ميديا



ابوظبي / الخليج 365

وقع مركز / دي إن إيه للرعاية الطبية المتكاملة والاستشفاء / في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات اتفاقية تعاون اعلامي مع شركة / آيريس ميديا للخدمات الصحافية / والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها .

وبموجب هذه الاتفاقية تصبح / آيريس ميديا / هي الوكيل الاعلامي الحصري لمركز " دي إن إيه " للرعاية الطبية المتكاملة والاستشفاء بالمجمع التجاري الفاخر "الكوليكشن" في "منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات"،

وقع الاتفاقية بمقر المركز كلا من الدكتور أحسن مالك، الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير المشروع في “دي إن إيه هيلث كورب” والسيدة حنين الداود مديرة شركة آيريس ميديا للخدمات الصحافية بحضور الدكتور نسيم أشرف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "دي إن إيه هيلث كورب"، والانسة نور النعيمي مديرة الاتصال والتسويق في المركز.

واعرب الدكتور مالك عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية وقال “يسرنا في مركز دي إن إيه للرعاية الطبية المتكاملة والاستشفاء ان التعاون مع شركة ايريس ميديا للوصول الي تحقيق اهدافنا عبر وسائل الاعلام في دولة الامارات ومنطقة الخليج لتقدم افضل الخدمات الطبية والعلاجية الراقية لمواطني هذه الدول ”،

و اضاف قائلا / اننا نعتز بالعمل مع شركة ايريس ميديا بابوظبي لتوفير خدمات الاعلام والعلاقات العامة لمركز دي ان ايه اول مركز من نوعه في المنطقة حيث سيوفر مستوى خدمات طبيةاميركية متكاملة اذ سيعتمد على الطب التكاملي والوظيفي ونمط الحياة في علاج الأمراض المزمنة و الشيخوخة / .

واشار الي ان المركز يقدم مجموعة متطورة من طب نمط الحياة الشخصية يشمل علاج شامل لمرض القلب والأوعية الدموية، والوقاية من مرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي وفقدان الوزن الصحي وغيرها من الامراض والعوارض إضافة إلى توفير عدد من العلاجات التكميلية ومكافحة الشيخوخة وعلاجات تجديد العقل والجسم والروح.

من جانبها قالت حنين الداود / نحن سعداء للتوصل الي هذه الاتفاقية مع مركز عالمي ومرموق مثل مركز دي إن إيه للرعاية الطبية المتكاملة والاستشفاء والذي يشكل اضافة نوعية للسياحة العلاجية في دولة الامارات ومنطقة الخليج العربية /

واشارت الي انه بموجب هذه الاتفاقية ستتولى ايريس ميديا تقديم الخدمات الإعلامية للمركز في سوق الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

وخلصت الداود الي القول / تعكس هذه الشراكة بيننا تطلعنا إلى التعاون مع المركز لتحقيق الرؤية والهدف عبر وسائل الإعلام الالكتروني وتحقيق الانتشار لرسالة المركز عبر وسائل الاعلام الاجتماعي وجلب المزيد من العملاء وخاصة في صناعة السياحة. العلاجية /

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