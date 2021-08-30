تراند اليوم : الأطفال يتذكرون كلمات سمعوها قبل الولادة

فنلدا / مشرق نيوز

خلصت دراسة جديدة إلى أنه بإمكان الأطفال تذكّر كلمات سمعوها قبل الولادة.

ووجد الباحثون بجامعة "هلسينكي" الفنلندية أن الأطفال يطوّرون ذاكرة من الكلمات التي يسمعونها بشكل متكرر قبل الولادة.

وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة، مينا هوتيلاينين، "نعتقد أن هذا يظهر كيف أن الدماغ في هذه المرحلة يعتاد على الأصوات.. إنه مؤشر على تعلّم اللغة بشكل مبكر جداً، أو الاعتياد على الأصوات التي يسمعونها"، مضيفة أن المولود الجديد "ليس لوحة فارغة بل تعلّم كيف تتكلم أمه وأفراد العائلة الآخرون".

وأشارت هوتيلاينين إلى وجود بعض الأدلة على إمكانية تعلم الجنين، وأن الأطفال يمكنهم تذكر أغانٍ أو مقاطع كلامية سمعوها خلال فترة الحمل.

واختبر العلماء ذاكرة أجنة عبر تعريضهم لكلمة "تاتاتا".

ومنذ الأسبوع 29 للحمل إلى حين الولادة، استمعت قرابة نصف النساء الـ 33 اللواتي خضعن للدراسة، لتسجيلات للكلمة متكررة مئات المرات، وفي بعض الأحيان كان يتخللها صوت "تو".

وبعد الولادة استخدم الباحثون الفحص بالأشعة فوق الصوتية لاختبار نشاط أدمغة كل الأطفال عندما يسمعون الكلمة المذكورة.

وتبيّن أن الذين سمعوها من قبل "أظهروا ردة فعل معزّزة على هذه الكلمة.. لقد تمكنوا من معالجة أفضل للكلمة، كما أنهم استطاعوا ملاحظة التغييرات فيها"، وفقاً لـ هوتيلاينين.

وأشارت الباحثة إلى أن هذا النوع من التعلم ربما يبدأ في فترة متأخرة من الحمل، وأن الأجنة يبدأون بالسمع في منتصف فترة الحمل.