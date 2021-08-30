تراند اليوم : اكتشاف عقار جديد لعلاج السرطان!

واشنطن/مشرق نيوز



ظهرت دراسة حديثة أن معدل النجاة من الورم "الارومي الدبقي" تحسنت بشكل واضح بعد موافقة مؤسسة الغذاء والدواء الامريكية على دواء بيفاسيزوماب bevacizumab عام 2010، حيث يستخدم الدواء لعلاج المرضى المصابين بأنواع السرطان التي انتشرت في الجسم.

ويعد الورم الارومي الدبقي Glioblastoma بأنه من أنواع الأورام العدوانية، والذي ينمو بشكل سريع وينتشر بسرعة ايضا للمواقع الجديدة في الجسم، وهو من اكثر اورام الدماغ شيوعا لدى البالغين حيث ان نسبة الاصابة به 22% من مجموع أورام الدماغ.

وأضاف الباحثون أن نتائج الدراسة تشير ألى أن استراتيجيات علاج الورم الارومي الدبقي المتبعة حاليا والتي تتضمن دواء البيفاسيزوماب زادت من فترة نجاة المرضى، اذ قاموا بتحليل السجلات لـ 5607 مريض قبل وبعد الموافقة على دواء البيفاسيزوماب لعلاج الورم الارومي الدبقي وتضمنت معلومات حول اسباب الاصابة بالمرض ونتيجة علاج المرضى.