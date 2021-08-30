تراند اليوم : محطة سريّة للتجسس على الشرق الأوسط

وكالاتمشرق نيوز

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن السلطات البريطانية شغلت محطة سرية لمراقبة الإنترنت في الشرق الأوسط للاعتراض والتجسس على عدد هائل من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وحركة بيانات الويب بالنيابة عن وكالات استخبارات غربية.ووفقا لصحيفة ذي إندبندنت البريطانية فإن المحطة تتمكن من التنصت واستخراج البيانات من كابلات الألياف الضوئية التي تمر بالمنطقة والواقعة في قاع البحار قبل معالجتها للأغراض الاستخباراتية وتمريرها إلى ما يعرف بمكتب الاتصالات الحكومية البريطاني (GCHQ) ومن ثم إلى وكالة الأمن القومي الأميركية.

وتعتبر الحكومة البريطانية وفق ما نقلت ذي إندبندنت هذه المحطة عنصرا هاما في حرب الغرب على ما يسمى الإرهاب "والتي تقوم بتزويده بنظام إنذار مبكر من الهجمات المحتملة حول العالم".