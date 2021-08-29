الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي تتفوق وتبكيني

في جولة على عقل هيفا_وهبي من خلال صفحاتها على السوشيال ميديا تستمتع بسيقانها وبقدرتها على الإكثار من عمليات الجمال لا التجميل إذ تحافظ هيفا على رشاقتها وقد قفزت عن سن الخمسين لكنها لا تزال تبدو في العشرينات من عمرها ولا تزال آية في الجمال.

كل هذا عادي ولا جديد فيه إلى أن تقرأ ما كتبته في الذكرى الأولى لتفجير بيروت ٤ آب فأبكتني حين قالت دون أن تسرق أو تدعي:

وينا عروسة هالشرق؟

العالقلب بسرعة بتفوت

حرقولا فستانا حرق

تا تخسر شبابا تموت

عروستنا ما بتركع

رح يجي يوم ونسمع

متل الأول رح ترجع

حبيبة قلبي بيروت

#انفجار #٤_آب كلمات الشاعر علي الأخرس

لا أحد من النجوم تمكن من مجاراتها في القول في الذكرى الأولى.. هيفا تفوقت على كل النجوم الذين تقاطروا من كل حدب وصوب ليتذكروا ويواسونا.