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تراند اليوم : تنسيق كلية فنون تطبيقية 2021 .. تنسيق فنون تطبيقيه 2021 / 2022 وأقسام الفنون التطبيقيه

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الكلية

 

 

 

 

الحد الأدنى

 

 

 

 

كلية اقتصاد و علوم سياسية القاهرة

 

 

 

 

359

 

 

 

 

كلية الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

 

 

 

 

352

 

 

 

 

كلية ألسن كفر الشيخ

 

 

 

 

350

 

 

 

 

كلية سياسة واقتصاد السويس

 

 

 

 

349

 

 

 

 

كلية سياسة واقتصاد بني سويف

 

 

 

 

344

 

 

 

 

كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

 

 

 

 

341

 

 

 

 

كلية ألسن عين شمس

 

 

 

 

340

 

 

 

 

كلية إعلام القاهرة

 

 

 

 

339

 

 

 

 

كلية ألسن الفيوم

 

 

 

 

339

 

 

 

 

كلية إعلام المنوفية

 

 

 

 

336

 

 

 

 

كلية ألسن بني سويف

 

 

 

 

335

 

 

 

 

كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

 

 

 

 

334

 

 

 

 

كلية ألسن المنيا

 

 

 

 

333

 

 

 

 

كلية ألسن أسوان

 

 

 

 

333

 

 

 

 

كلية آثار الزقازيق بصان الحجر

 

 

 

 

332

 

 

 

 

كلية ألسن سوهاج

 

 

 

 

332

 

 

 

 

كلية ألسن الأقصر

 

 

 

 

331

 

 

 

 

كلية إعلام بني سويف

 

 

 

 

330

 

 

 

 

كلية آثار دمياط

 

 

 

 

330

 

 

 

 

كلية آثار عين شمس

 

 

 

 

329

 

 

 

 

كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

 

 

 

 

329

 

 

 

 

كلية الاعاقة والتأهيل الزقازيق

 

 

 

 

329

 

 

 

 

كلية آثار القاهرة

 

 

 

 

328

 

 

 

 

كلية إعلام جنوب الوادي

 

 

 

 

326

 

 

 

 

كلية آثار الفيوم

 

 

 

 

325

 

 

 

 

كلية آثار و لغات مطروح

 

 

 

 

325

 

 

 

 

كلية آثار أسوان

 

 

 

 

324

 

 

 

 

كلية آثار الأقصر

 

 

 

 

323

 

 

 

 

كلية آثار سوهاج

 

 

 

 

322

 

 

 

 

كلية الاعاقة والتأهيل بني سويف

 

 

 

 

321

 

 

 

 

كلية آثار جنوب الوادي

 

 

 

 

321

 

 

 

 

كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

 

 

 

 

321

 

 

 

 

كلية تربية الإسكندرية

 

 

 

 

318

 

 

 

 

كلية تربية الزقازيق

 

 

 

 

317

 

 

 

 

كلية تربية عين شمس

 

 

 

 

316

 

 

 

 

كلية فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

 

 

 

 

315

 

 

 

 

كلية حقوق سوهاج

 

 

 

 

315

 

 

 

 

كلية تربية بور سعيد

 

 

 

 

314

 

 

 

 

كلية آداب العريش

 

 

 

 

314

 

 

 

 

كلية تربية المنصورة

 

 

 

 

312

 

 

 

 

كلية تربية طنطا

 

 

 

 

311

 

 

 

 

كلية تربية بنها

 

 

 

 

310

 

 

 

 

كلية آداب القاهرة

 

 

 

 

308

 

 

 

 

كلية فنون جميلة (فنون) حلوان

 

 

 

 

307

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

 

 

 

 

307

 

 

 

 

كلية تربية دمنهور

 

 

 

 

306

 

 

 

 

كلية تربية المنيا

 

 

 

 

305

 

 

 

 

كلية تربية طفولة مبكرة الزقازيق

 

 

 

 

304

 

 

 

 

كلية تربية كفر الشيخ

 

 

 

 

303

 

 

 

 

كلية تربية المنوفية بشبين الكوم

 

 

 

 

303

 

 

 

 

كلية تربية حلوان

 

 

 

 

302

 

 

 

 

كلية فنون جميلة (فنون) المنصورة

 

 

 

 

300

 

 

 

 

كلية آداب عين شمس

 

 

 

 

300

 

 

 

 

كلية تربية مطروح

 

 

 

 

300

 

 

 

 

كلية تربية سوهاج

 

 

 

 

299

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

 

 

 

 

299

 

 

 

 

كلية تربية طفولة مبكرة بور سعيد

 

 

 

 

298

 

 

 

 

كلية تجارة القاهرة

 

 

 

 

298

 

 

 

 

كلية تربية مدينة السادات

 

 

 

 

297

 

 

 

 

كلية تربية جنوب الوادي

 

 

 

 

296

 

 

 

 

كلية آداب الإسكندرية

 

 

 

 

295

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

 

 

 

 

295

 

 

 

 

كلية تربية بنات عين شمس

 

 

 

 

295

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد

 

 

 

 

294

 

 

 

 

كلية تربية طفولة مبكرة المنصورة

 

 

 

 

294

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

 

 

 

 

293

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

 

 

 

 

293

 

 

 

 

كلية تجارة دمياط

 

 

 

 

293

 

 

 

 

كلية تربية الفيوم

 

 

 

 

293

 

 

 

 

كلية تجارة المنصورة

 

 

 

 

292

 

 

 

 

كلية آداب حلوان

 

 

 

 

292

 

 

 

 

كلية تجارة عين شمس

 

 

 

 

292

 

 

 

 

كلية تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

 

 

 

 

291

 

 

 

 

كلية تجارة الإسكندرية

 

 

 

 

291

 

 

 

 

كلية تجارة و إدارة أعمال حلوان

 

 

 

 

290

 

 

 

 

كلية آداب بنها

 

 

 

 

290

 

 

 

 

كلية حقوق بور سعيد

 

 

 

 

290

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

 

 

 

 

289

 

 

 

 

كلية آداب المنصورة

 

 

 

 

289

 

 

 

 

كلية تجارة الزقازيق

 

 

 

 

289

 

 

 

 

كلية تربية أسيوط

 

 

 

 

289

 

 

 

 

كلية تجارة جنوب الوادي

 

 

 

 

287

 

 

 

 

كلية تربية (طفولة) طنطا

 

 

 

 

287

 

 

 

 

كلية تربية طفولة مبكرة المنوفية

 

 

 

 

287

 

 

 

 

كلية تربية بني سويف

 

 

 

 

286

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

 

 

 

 

286

 

 

 

 

كلية فنون جميلة (فنون) أسيوط

 

 

 

 

286

 

 

 

 

كلية تربية قناة السويس بالإسماعيلية

 

 

 

 

285

 

 

 

 

كلية حقوق دمياط

 

 

 

 

285

 

 

 

 

كلية تربية السويس

 

 

 

 

284

 

 

 

 

كلية تربية نوعية الزقازيق

 

 

 

 

284

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) بنها

 

 

 

 

284

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

 

 

 

 

284

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

 

 

 

 

283

 

 

 

 

كلية تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

 

 

 

 

283

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

 

 

 

 

283

 

 

 

 

كلية آداب بور سعيد

 

 

 

 

283

 

 

 

 

كلية آداب انتساب موجه القاهرة

 

 

 

 

282

 

 

 

 

كلية فنون جميلة (فنون) المنيا

 

 

 

 

282

 

 

 

 

كلية تربية نوعية القاهرة

 

 

 

 

282

 

 

 

 

كلية تربية طفولة مبكرة أسيوط

 

 

 

 

282

 

 

 

 

كلية تجارة بور سعيد

 

 

 

 

282

 

 

 

 

كلية دار العلوم القاهرة

 

 

 

 

281

 

 

 

 

كلية تربية (طفولة) الإسكندرية

 

 

 

 

281

 

 

 

 

كلية آداب الزقازيق

 

 

 

 

281

 

 

 

 

كلية آداب بنات عين شمس

 

 

 

 

281

 

 

 

 

كلية تربية (طفولة) عين شمس

 

 

 

 

281

 

 

 

 

كلية آداب طنطا

 

 

 

 

280

 

 

 

 

كلية آداب و علوم إنسانية السويس

 

 

 

 

280

 

 

 

 

كلية تجارة كفر الشيخ

 

 

 

 

280

 

 

 

 

كلية تجارة بنها

 

 

 

 

280

 

 

 

 

كلية تربية (طفولة) كفر الشيخ

 

 

 

 

280

 

 

 

 

كلية تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

 

 

 

 

280

 

 

 

 

كلية تجارة انتساب موجه القاهرة

 

 

 

 

280

 

 

 

 

كلية تربية طفولة مبكرة القاهرة

 

 

 

 

279

 

 

 

 

كلية تربية نوعية طنطا

 

 

 

 

279

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

 

 

 

 

279

 

 

 

 

كلية آداب دمياط

 

 

 

 

279

 

 

 

 

كلية تجارة أسوان

 

 

 

 

279

 

 

 

 

كلية فنون جميلة (فنون) الأقصر

 

 

 

 

278

 

 

 

 

كلية آداب انتساب موجه عين شمس

 

 

 

 

278

 

 

 

 

كلية تربية رياضية بنات بنها

 

 

 

 

278

 

 

 

 

كلية تربية نوعية الإسكندرية

 

 

 

 

278

 

 

 

 

كلية آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

 

 

 

 

278

 

 

 

 

كلية آداب المنوفية بشبين الكوم

 

 

 

 

277

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

 

 

 

 

277

 

 

 

 

كلية تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

 

 

 

 

277

 

 

 

 

كلية تربية طفولة مبكرة دمنهور

 

 

 

 

277

 

 

 

 

كلية آداب انتساب موجه الإسكندرية

 

 

 

 

277

 

 

 

 

كلية آداب الوادي الجديد

 

 

 

 

276

 

 

 

 

كلية حقوق المنيا

 

 

 

 

276

 

 

 

 

كلية آداب كفر الشيخ

 

 

 

 

276

 

 

 

 

كلية تجارة العريش

 

 

 

 

276

 

 

 

 

كلية تربية طفولة مبكرة الفيوم

 

 

 

 

276

 

 

 

 

كلية تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

 

 

 

 

275

 

 

 

 

كلية تربية دمياط

 

 

 

 

275

 

 

 

 

كلية تجارة طنطا

 

 

 

 

275

 

 

 

 

كلية آداب الفيوم

 

 

 

 

275

 

 

 

 

كلية تربية جنوب الوادي بالغردقة

 

 

 

 

275

 

 

 

 

كلية تربية طفولة مبكرة المنيا

 

 

 

 

274

 

 

 

 

كلية آداب أسوان

 

 

 

 

274

 

 

 

 

كلية آداب دمنهور

 

 

 

 

274

 

 

 

 

كلية تجارة دمنهور

 

 

 

 

274

 

 

 

 

كلية تجارة انتساب موجه عين شمس

 

 

 

 

274

 

 

 

 

كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

 

 

 

 

274

 

 

 

 

كلية تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

 

 

 

 

273

 

 

 

 

كلية تربية طفولة مبكرة بني سويف

 

 

 

 

273

 

 

 

 

كلية آداب انتساب موجه حلوان

 

 

 

 

273

 

 

 

 

كلية تجارة السويس

 

 

 

 

273

 

 

 

 

كلية تربية طفولة مبكرة مطروح

 

 

 

 

273

 

 

 

 

كلية آداب انتساب موجه بنها

 

 

 

 

272

 

 

 

 

كلية حقوق القاهرة

 

 

 

 

272

 

 

 

 

كلية تجارة انتساب موجه الإسكندرية

 

 

 

 

272

 

 

 

 

كلية تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

 

 

 

 

272

 

 

 

 

كلية تربية نوعية المنصورة

 

 

 

 

272

 

 

 

 

كلية تربية نوعية كفر الشيخ

 

 

 

 

271

 

 

 

 

كلية آداب انتساب موجه المنصورة

 

 

 

 

271

 

 

 

 

كلية تجارة بني سويف

 

 

 

 

270

 

 

 

 

كلية تجارة مدينة السادات

 

 

 

 

270

 

 

 

 

كلية آداب انتساب موجه بنات عين شمس

 

 

 

 

270

 

 

 

 

كلية حقوق عين شمس

 

 

 

 

270

 

 

 

 

كلية تجارة سوهاج

 

 

 

 

270

 

 

 

 

كلية آداب سوهاج

 

 

 

 

270

 

 

 

 

كلية تربية نوعية بور سعيد

 

 

 

 

270

 

 

 

 

كلية تجارة أسيوط

 

 

 

 

270

 

 

 

 

كلية تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

 

 

 

 

270

 

 

 

 

كلية تربية نوعية عين شمس

 

 

 

 

270

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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