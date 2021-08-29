تراند اليوم : تنسيق معهد فني صحي 2021

الكلية
الحد الأدنى
كلية اقتصاد و علوم سياسية القاهرة
359
كلية الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية
352
كلية ألسن كفر الشيخ
350
كلية سياسة واقتصاد السويس
349
كلية سياسة واقتصاد بني سويف
344
كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
341
كلية ألسن عين شمس
340
كلية إعلام القاهرة
339
كلية ألسن الفيوم
339
كلية إعلام المنوفية
336
كلية ألسن بني سويف
335
كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
334
كلية ألسن المنيا
333
كلية ألسن أسوان
333
كلية آثار الزقازيق بصان الحجر
332
كلية ألسن سوهاج
332
كلية ألسن الأقصر
331
كلية إعلام بني سويف
330
كلية آثار دمياط
330
كلية آثار عين شمس
329
كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
329
كلية الاعاقة والتأهيل الزقازيق
329
كلية آثار القاهرة
328
كلية إعلام جنوب الوادي
326
كلية آثار الفيوم
325
كلية آثار و لغات مطروح
325
كلية آثار أسوان
324
كلية آثار الأقصر
323
كلية آثار سوهاج
322
كلية الاعاقة والتأهيل بني سويف
321
كلية آثار جنوب الوادي
321
كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد
321
كلية تربية الإسكندرية
318
كلية تربية الزقازيق
317
كلية تربية عين شمس
316
كلية فنون جميلة (فنون) الإسكندرية
315
كلية حقوق سوهاج
315
كلية تربية بور سعيد
314
كلية آداب العريش
314
كلية تربية المنصورة
312
كلية تربية طنطا
311
كلية تربية بنها
310
كلية آداب القاهرة
308
كلية فنون جميلة (فنون) حلوان
307
كلية تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق
307
كلية تربية دمنهور
306
كلية تربية المنيا
305
كلية تربية طفولة مبكرة الزقازيق
304
كلية تربية كفر الشيخ
303
كلية تربية المنوفية بشبين الكوم
303
كلية تربية حلوان
302
كلية فنون جميلة (فنون) المنصورة
300
كلية آداب عين شمس
300
كلية تربية مطروح
300
كلية تربية سوهاج
299
كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة
299
كلية تربية طفولة مبكرة بور سعيد
298
كلية تجارة القاهرة
298
كلية تربية مدينة السادات
297
كلية تربية جنوب الوادي
296
كلية آداب الإسكندرية
295
كلية تربية (تعليم ابتدائي) طنطا
295
كلية تربية بنات عين شمس
295
كلية تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد
294
كلية تربية طفولة مبكرة المنصورة
294
كلية تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس
293
كلية تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية
293
كلية تجارة دمياط
293
كلية تربية الفيوم
293
كلية تجارة المنصورة
292
كلية آداب حلوان
292
كلية تجارة عين شمس
292
كلية تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية
291
كلية تجارة الإسكندرية
291
كلية تجارة و إدارة أعمال حلوان
290
كلية آداب بنها
290
كلية حقوق بور سعيد
290
كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنيا
289
كلية آداب المنصورة
289
كلية تجارة الزقازيق
289
كلية تربية أسيوط
289
كلية تجارة جنوب الوادي
287
كلية تربية (طفولة) طنطا
287
كلية تربية طفولة مبكرة المنوفية
287
كلية تربية بني سويف
286
كلية تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ
286
كلية فنون جميلة (فنون) أسيوط
286
كلية تربية قناة السويس بالإسماعيلية
285
كلية حقوق دمياط
285
كلية تربية السويس
284
كلية تربية نوعية الزقازيق
284
كلية تربية (تعليم ابتدائي) بنها
284
كلية تربية (تعليم ابتدائي) حلوان
284
كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية
283
كلية تجارة قناة السويس بالإسماعيلية
283
كلية تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس
283
كلية آداب بور سعيد
283
كلية آداب انتساب موجه القاهرة
282
كلية فنون جميلة (فنون) المنيا
282
كلية تربية نوعية القاهرة
282
كلية تربية طفولة مبكرة أسيوط
282
كلية تجارة بور سعيد
282
كلية دار العلوم القاهرة
281
كلية تربية (طفولة) الإسكندرية
281
كلية آداب الزقازيق
281
كلية آداب بنات عين شمس
281
كلية تربية (طفولة) عين شمس
281
كلية آداب طنطا
280
كلية آداب و علوم إنسانية السويس
280
كلية تجارة كفر الشيخ
280
كلية تجارة بنها
280
كلية تربية (طفولة) كفر الشيخ
280
كلية تربية طفولة مبكرة الإسكندرية
280
كلية تجارة انتساب موجه القاهرة
280
كلية تربية طفولة مبكرة القاهرة
279
كلية تربية نوعية طنطا
279
كلية تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور
279
كلية آداب دمياط
279
كلية تجارة أسوان
279
كلية فنون جميلة (فنون) الأقصر
278
كلية آداب انتساب موجه عين شمس
278
كلية تربية رياضية بنات بنها
278
كلية تربية نوعية الإسكندرية
278
كلية آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية
278
كلية آداب المنوفية بشبين الكوم
277
كلية تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات
277
كلية تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال
277
كلية تربية طفولة مبكرة دمنهور
277
كلية آداب انتساب موجه الإسكندرية
277
كلية آداب الوادي الجديد
276
كلية حقوق المنيا
276
كلية آداب كفر الشيخ
276
كلية تجارة العريش
276
كلية تربية طفولة مبكرة الفيوم
276
كلية تربية طفولة مبكرة مدينة السادات
275
كلية تربية دمياط
275
كلية تجارة طنطا
275
كلية آداب الفيوم
275
كلية تربية جنوب الوادي بالغردقة
275
كلية تربية طفولة مبكرة المنيا
274
كلية آداب أسوان
274
كلية آداب دمنهور
274
كلية تجارة دمنهور
274
كلية تجارة انتساب موجه عين شمس
274
كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم
274
كلية تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال
273
كلية تربية طفولة مبكرة بني سويف
273
كلية آداب انتساب موجه حلوان
273
كلية تجارة السويس
273
كلية تربية طفولة مبكرة مطروح
273
كلية آداب انتساب موجه بنها
272
كلية حقوق القاهرة
272
كلية تجارة انتساب موجه الإسكندرية
272
كلية تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان
272
كلية تربية نوعية المنصورة
272
كلية تربية نوعية كفر الشيخ
271
كلية آداب انتساب موجه المنصورة
271
كلية تجارة بني سويف
270
كلية تجارة مدينة السادات
270
كلية آداب انتساب موجه بنات عين شمس
270
كلية حقوق عين شمس
270
كلية تجارة سوهاج
270
كلية آداب سوهاج
270
كلية تربية نوعية بور سعيد
270
كلية تجارة أسيوط
270
كلية تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط
270
كلية تربية نوعية عين شمس
270