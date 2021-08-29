تراند اليوم : تنسيق كلية تربية 2021

تنسيق كلية تربية 2021 ضمن المرحلة الأولى أعلنته وزارةالتربية والتعليم المصرية اليوم الأحد، وجرى تحديد تنسيق كلية تربية 2021 ضمن المرحلة الاولى والثانية في جميع الجامعات المصرية.

تنسيق كلية تربية 2021

وجاءت الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية كالتالي:

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 359

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 352

ألسن كفر الشيخ 350

سياسة واقتصاد السويس 349

سياسة واقتصاد بني سويف 344

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341

ألسن عين شمس 340

إعلام القاهرة 339

ألسن الفيوم 339

إعلام المنوفية 336

ألسن بني سويف 335

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334

ألسن المنيا 333

ألسن أسوان 333

آثار الزقازيق بصان الحجر 332

ألسن سوهاج 332

ألسن الأقصر 331

إعلام بني سويف 330

آثار دمياط 330

آثار عين شمس 329

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329

آثار القاهرة 328

إعلام جنوب الوادي 326

آثار الفيوم 325

آثار و لغات مطروح 325

آثار أسوان 324

آثار الأقصر 323

آثار سوهاج 322

الاعاقة والتأهيل بني سويف 321

آثار جنوب الوادي 321

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 321

تربية الإسكندرية 318

تربية الزقازيق 317

تربية عين شمس 316

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

حقوق سوهاج 315

تربية بور سعيد 314

آداب العريش 314

تربية المنصورة 312

تربية طنطا 311

تربية بنها 310

آداب القاهرة 308

فنون جميلة (فنون) حلوان 307

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307

تربية دمنهور 306

تربية المنيا 305

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304

تربية كفر الشيخ 303

تربية المنوفية بشبين الكوم 303

تربية حلوان 302

فنون جميلة (فنون) المنصورة 300

آداب عين شمس 300

تربية مطروح 300

تربية سوهاج 299

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298

تجارة القاهرة 298

تربية مدينة السادات 297

تربية جنوب الوادي 296

آداب الإسكندرية 295

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295

تربية بنات عين شمس 295

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294

تربية طفولة مبكرة المنصورة 294

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293

تجارة دمياط 293

تربية الفيوم 293

تجارة المنصورة 292

آداب حلوان 292

تجارة عين شمس 292

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291

تجارة الإسكندرية 291

تجارة و إدارة أعمال حلوان 290

آداب بنها 290

حقوق بور سعيد 290

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289

آداب المنصورة 289

تجارة الزقازيق 289

تربية أسيوط 289

تجارة جنوب الوادي 287

تربية (طفولة) طنطا 287

تربية طفولة مبكرة المنوفية 287

تربية بني سويف 286

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286

فنون جميلة (فنون) أسيوط 286

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285

حقوق دمياط 285

تربية السويس 284

تربية نوعية الزقازيق 284

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283

آداب بور سعيد 283

آداب انتساب موجه القاهرة 282

فنون جميلة (فنون) المنيا 282

تربية نوعية القاهرة 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

تجارة بور سعيد 282

دار العلوم القاهرة 281

تربية (طفولة) الإسكندرية 281

آداب الزقازيق 281

آداب بنات عين شمس 281

تربية (طفولة) عين شمس 281

آداب طنطا 280

آداب و علوم إنسانية السويس 280

تجارة كفر الشيخ 280

تجارة بنها 280

تربية (طفولة) كفر الشيخ 280

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280

تجارة انتساب موجه القاهرة 280

تربية طفولة مبكرة القاهرة 279

تربية نوعية طنطا 279

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279

آداب دمياط 279

تجارة أسوان 279

فنون جميلة (فنون) الأقصر 278

آداب انتساب موجه عين شمس 278

تربية رياضية بنات بنها 278

تربية نوعية الإسكندرية 278

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278

آداب المنوفية بشبين الكوم 277

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277

تربية طفولة مبكرة دمنهور 277

آداب انتساب موجه الإسكندرية 277

آداب الوادي الجديد 276

حقوق المنيا 276

آداب كفر الشيخ 276

تجارة العريش 276

تربية طفولة مبكرة الفيوم 276

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275

تربية دمياط 275

تجارة طنطا 275

آداب الفيوم 275

تربية جنوب الوادي بالغردقة 275

تربية طفولة مبكرة المنيا 274

آداب أسوان 274

آداب دمنهور 274

تجارة دمنهور 274

تجارة انتساب موجه عين شمس 274

تجارة المنوفية بشبين الكوم 274

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 273

تربية طفولة مبكرة بني سويف 273

آداب انتساب موجه حلوان 273

تجارة السويس 273

تربية طفولة مبكرة مطروح 273

آداب انتساب موجه بنها 272

حقوق القاهرة 272

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 272

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 272

تربية نوعية المنصورة 272

تربية نوعية كفر الشيخ 271

آداب انتساب موجه المنصورة 271

تجارة بني سويف 270

تجارة مدينة السادات 270

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 270

حقوق عين شمس 270

تجارة سوهاج 270

آداب سوهاج 270

تربية نوعية بور سعيد 270

تجارة أسيوط 270

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 270

تربية نوعية عين شمس 270

شدد وزير التربية والتعليم على سرعة تنفيذ الجامعات لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، وأكد الوزير على سرعة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول مسئولية الجامعات في تطعيم منتسبيها، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجامعات والمعاهد وتجهيز كافة اللوجستيات اللازمة التي تضمن سلاسة التنفيذ، وسرعة تطعيم كافة عناصر منظومة الجامعات والمعاهد، كما وجه بتقديم السادة رؤساء الجامعات تقرير إحصائي أسبوعي للوزارة بما يتم في هذا الشأن. واتصالًا بذلك، استمع المجلس إلى عرض قدمه د. أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة ود. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وعاملين وطلاب، ووافق المجلس على الخطة التنفيذية التفصيلية في هذا الشأن مع التوجيه برفع استعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مستجدات تخص فيروس كورونا، كما وجه الوزير بتشكيل لجنة بعضوية رؤساء الجامعات من ذوي خلفية طبية مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للإشراف على منظومة التطعيم الشامل لعناصر منظومة التعليم بالجامعات الحكومية.

وجه الوزير الشكر للجنة اختيار رؤساء الجامعات برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة على ما قدمته من جهود متميزة خلال الفترة الماضية لاختيار رؤساء 10 جامعات حكومية.

أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالجهود المبذولة من جانب القطاعات المسئولة عن إجراء اختبارات القدرات على مستوى مكتب التنسيق الإلكتروني بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات وإدارات الجامعات والكليات، للتيسير على الطلاب أثناء أداء اختبارات القدرات التي يُشترط اجتيازها للالتحاق ببعض الكليات.

وجه الوزير بأن تكون اللجنة العليا للتنسيق في حالة انعقاد مستمر خلال المراحل المختلفة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، للقيام بمهامها في تنسيق الطلاب بالأماكن المُتاحة بكافة الكليات والمعاهد.

كما وجه الوزير بضرورة جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة على إجراء التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال مراحل التنسيق المختلفة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية استمرار جهود الجامعات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022، وسرعة الانتهاء من كافة عمليات الصيانة للمباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل وكذلك المدن الجامعية، والتأكيد على معايير السلامة والآمان بكافة المنشآت الجامعية.

استمع المجلس إلى عرض تقديمي قدمه الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول نظام المتابعة الإلكترونية لكافة المشروعات الكُبرى الجاري تنفيذها بكافة الجامعات.

شهد المجلس توقيع اتفاق تنفيذي لبرتوكولات التعاون مع محافظة الوادي الجديد برئاسة اللواء محمد الزملوط و كل من السادة: الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وذلك لاستغلال مساحة 200 فدان تم تخصيصها لكل جامعة كمرحلة أولى بمحافظة الوادي الجديد لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

وافق المجلس على إعداد مُحتوى تعليمي مُوحد لجميع الكليات والمعاهد، يُبرز سماحة الأديان ورسالتها الداعية إلى التعايش المشترك واحترام آداب الحوار بين البشر، على أن يدرس هذا المحتوى ضمن مقرر القضايا المجتمعية الذي يتناول عددًا من القضايا المهمة التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بالقضايا المعاصرة للمجتمع المصري.

أحيط المجلس باعتماد وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مراحل الدراسات العليا للطلاب السعوديين الدارسين بمصر (الماجستير والدكتوراه) بالجامعات المصرية.

وافق المجلس على نظام الإشراف المشترك على الدراسات العليا بالجامعات العربية والأجنبية للطلاب الوافدين الراغبين في الإشراف المشترك المصري بالتعاون مع جامعاتهم العربية والأجنبية المسجلين بها؛ وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

وافق المجلس على إعداد هيكل لمركز القوافل التنموية على مستوى كافة الكليات واللائحة الخاصة به كلائحة استرشادية، على أن يُترك لكل جامعة تحديد تبعية المركز المُقترح حسب ظروف كل جامعة؛ بهدف القيام بزيارات ميدانية للقُرى الأكثر احتياجًا لتنفيذ عدد من الأنشطة البيئية التي ترتقي بها، والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية وإجراء مسوح اجتماعية حول قضايا الفقر والتعليم والصحة، وعمل ندوات تثقيفية ودورات تدريبية، وإرساء روح الانتماء للوطن، والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وافق المجلس على الآتي:

إنشاء كلية الفنون والتصميم بجامعة الفيوم.

إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادي الجديد.

بدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد.

بدء الدراسة بالمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (دراسات عليا).

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج.

بدء برنامج البكالوريوس المهني في الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة، وبرنامج البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعلم الرقمي بنمط التعليم المدمج بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا.

اعتمد المجلس مواعيد امتحانات المسابقة المركزية والمُوحدة، للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتان بعد الثانوية" للقبول بكليات (الزراعة – الحقوق – الهندسة – التجارة)، للالتحاق بالعام الجامعي 2021/2022، ويؤدي الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية التجارية امتحانات المسابقة الموحدة خلال الفترة من 26-29 سبتمبر، وشهادة المعاهد الفنية التجارية خلال الفترة من 3-6 أكتوبر، وشهادة الثانوية الصناعية والمعاهد الفنية والصناعية والثانوية الزراعية خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، والمعاهد الفنية الزراعية خلال الفترة من 4-6 أكتوبر، والمعاهد الفنية التجارية "شعبة قانون" خلال الفترة من 3-5 أكتوبر.

أحيط المجلس بتحديث الاعتراف المصري بشهادة البكالوريا الفرنسية، في ضوء التعديلات التي تشمل بيان درجات شهادة البكالورويا.

وافق المجلس على تعديل مُسمى برنامج الماجستير المهني في سلامة ومراقبة الأغذية بكلية الزراعة جامعة سوهاج (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة، ليصبح برنامج الماجستير المهني في تكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة جامعة سوهاج (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة.



