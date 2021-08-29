تراند اليوم : تنسيق كلية تربية 2021

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تنسيق كلية تربية 2021 ضمن المرحلة الأولى أعلنته وزارةالتربية والتعليم المصرية اليوم الأحد، وجرى تحديد تنسيق كلية تربية 2021 ضمن المرحلة الاولى والثانية في جميع الجامعات المصرية.
تنسيق كلية تربية 2021
وجاءت الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية كالتالي:
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 359
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 352
ألسن كفر الشيخ 350
سياسة واقتصاد السويس 349
سياسة واقتصاد بني سويف 344
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341
ألسن عين شمس 340
إعلام القاهرة 339
ألسن الفيوم 339
إعلام المنوفية 336
ألسن بني سويف 335
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334
ألسن المنيا 333
ألسن أسوان 333
آثار الزقازيق بصان الحجر 332
ألسن سوهاج 332
ألسن الأقصر 331
إعلام بني سويف 330
آثار دمياط 330
آثار عين شمس 329
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329
آثار القاهرة 328
إعلام جنوب الوادي 326
آثار الفيوم 325
آثار و لغات مطروح 325
آثار أسوان 324
آثار الأقصر 323
آثار سوهاج 322
الاعاقة والتأهيل بني سويف 321
آثار جنوب الوادي 321
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 321
تربية الإسكندرية 318
تربية الزقازيق 317
تربية عين شمس 316
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315
حقوق سوهاج 315
تربية بور سعيد 314
آداب العريش 314
تربية المنصورة 312
تربية طنطا 311
تربية بنها 310
آداب القاهرة 308
فنون جميلة (فنون) حلوان 307
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307
تربية دمنهور 306
تربية المنيا 305
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304
تربية كفر الشيخ 303
تربية المنوفية بشبين الكوم 303
تربية حلوان 302
فنون جميلة (فنون) المنصورة 300
آداب عين شمس 300
تربية مطروح 300
تربية سوهاج 299
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298
تجارة القاهرة 298
تربية مدينة السادات 297
تربية جنوب الوادي 296
آداب الإسكندرية 295
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295
تربية بنات عين شمس 295
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294
تربية طفولة مبكرة المنصورة 294
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293
تجارة دمياط 293
تربية الفيوم 293
تجارة المنصورة 292
آداب حلوان 292
تجارة عين شمس 292
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291
تجارة الإسكندرية 291
تجارة و إدارة أعمال حلوان 290
آداب بنها 290
حقوق بور سعيد 290
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289
آداب المنصورة 289
تجارة الزقازيق 289
تربية أسيوط 289
تجارة جنوب الوادي 287
تربية (طفولة) طنطا 287
تربية طفولة مبكرة المنوفية 287
تربية بني سويف 286
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286
فنون جميلة (فنون) أسيوط 286
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285
حقوق دمياط 285
تربية السويس 284
تربية نوعية الزقازيق 284
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283
آداب بور سعيد 283
آداب انتساب موجه القاهرة 282
فنون جميلة (فنون) المنيا 282
تربية نوعية القاهرة 282
تربية طفولة مبكرة أسيوط 282
تجارة بور سعيد 282
دار العلوم القاهرة 281
تربية (طفولة) الإسكندرية 281
آداب الزقازيق 281
آداب بنات عين شمس 281
تربية (طفولة) عين شمس 281
آداب طنطا 280
آداب و علوم إنسانية السويس 280
تجارة كفر الشيخ 280
تجارة بنها 280
تربية (طفولة) كفر الشيخ 280
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280
تجارة انتساب موجه القاهرة 280
تربية طفولة مبكرة القاهرة 279
تربية نوعية طنطا 279
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279
آداب دمياط 279
تجارة أسوان 279
فنون جميلة (فنون) الأقصر 278
آداب انتساب موجه عين شمس 278
تربية رياضية بنات بنها 278
تربية نوعية الإسكندرية 278
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278
آداب المنوفية بشبين الكوم 277
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277
تربية طفولة مبكرة دمنهور 277
آداب انتساب موجه الإسكندرية 277
آداب الوادي الجديد 276
حقوق المنيا 276
آداب كفر الشيخ 276
تجارة العريش 276
تربية طفولة مبكرة الفيوم 276
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275
تربية دمياط 275
تجارة طنطا 275
آداب الفيوم 275
تربية جنوب الوادي بالغردقة 275
تربية طفولة مبكرة المنيا 274
آداب أسوان 274
آداب دمنهور 274
تجارة دمنهور 274
تجارة انتساب موجه عين شمس 274
تجارة المنوفية بشبين الكوم 274
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 273
تربية طفولة مبكرة بني سويف 273
آداب انتساب موجه حلوان 273
تجارة السويس 273
تربية طفولة مبكرة مطروح 273
آداب انتساب موجه بنها 272
حقوق القاهرة 272
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 272
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 272
تربية نوعية المنصورة 272
تربية نوعية كفر الشيخ 271
آداب انتساب موجه المنصورة 271
تجارة بني سويف 270
تجارة مدينة السادات 270
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 270
حقوق عين شمس 270
تجارة سوهاج 270
آداب سوهاج 270
تربية نوعية بور سعيد 270
تجارة أسيوط 270
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 270
تربية نوعية عين شمس 270
شدد وزير التربية والتعليم على سرعة تنفيذ الجامعات لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، وأكد الوزير على سرعة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول مسئولية الجامعات في تطعيم منتسبيها، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجامعات والمعاهد وتجهيز كافة اللوجستيات اللازمة التي تضمن سلاسة التنفيذ، وسرعة تطعيم كافة عناصر منظومة الجامعات والمعاهد، كما وجه بتقديم السادة رؤساء الجامعات تقرير إحصائي أسبوعي للوزارة بما يتم في هذا الشأن. واتصالًا بذلك، استمع المجلس إلى عرض قدمه د. أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة ود. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وعاملين وطلاب، ووافق المجلس على الخطة التنفيذية التفصيلية في هذا الشأن مع التوجيه برفع استعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مستجدات تخص فيروس كورونا، كما وجه الوزير بتشكيل لجنة بعضوية رؤساء الجامعات من ذوي خلفية طبية مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للإشراف على منظومة التطعيم الشامل لعناصر منظومة التعليم بالجامعات الحكومية.
وجه الوزير الشكر للجنة اختيار رؤساء الجامعات برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة على ما قدمته من جهود متميزة خلال الفترة الماضية لاختيار رؤساء 10 جامعات حكومية.
أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالجهود المبذولة من جانب القطاعات المسئولة عن إجراء اختبارات القدرات على مستوى مكتب التنسيق الإلكتروني بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات وإدارات الجامعات والكليات، للتيسير على الطلاب أثناء أداء اختبارات القدرات التي يُشترط اجتيازها للالتحاق ببعض الكليات.
وجه الوزير بأن تكون اللجنة العليا للتنسيق في حالة انعقاد مستمر خلال المراحل المختلفة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، للقيام بمهامها في تنسيق الطلاب بالأماكن المُتاحة بكافة الكليات والمعاهد.
كما وجه الوزير بضرورة جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة على إجراء التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال مراحل التنسيق المختلفة.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية استمرار جهود الجامعات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022، وسرعة الانتهاء من كافة عمليات الصيانة للمباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل وكذلك المدن الجامعية، والتأكيد على معايير السلامة والآمان بكافة المنشآت الجامعية.
استمع المجلس إلى عرض تقديمي قدمه الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول نظام المتابعة الإلكترونية لكافة المشروعات الكُبرى الجاري تنفيذها بكافة الجامعات.
شهد المجلس توقيع اتفاق تنفيذي لبرتوكولات التعاون مع محافظة الوادي الجديد برئاسة اللواء محمد الزملوط و كل من السادة: الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وذلك لاستغلال مساحة 200 فدان تم تخصيصها لكل جامعة كمرحلة أولى بمحافظة الوادي الجديد لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وافق المجلس على إعداد مُحتوى تعليمي مُوحد لجميع الكليات والمعاهد، يُبرز سماحة الأديان ورسالتها الداعية إلى التعايش المشترك واحترام آداب الحوار بين البشر، على أن يدرس هذا المحتوى ضمن مقرر القضايا المجتمعية الذي يتناول عددًا من القضايا المهمة التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بالقضايا المعاصرة للمجتمع المصري.
أحيط المجلس باعتماد وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مراحل الدراسات العليا للطلاب السعوديين الدارسين بمصر (الماجستير والدكتوراه) بالجامعات المصرية.
وافق المجلس على نظام الإشراف المشترك على الدراسات العليا بالجامعات العربية والأجنبية للطلاب الوافدين الراغبين في الإشراف المشترك المصري بالتعاون مع جامعاتهم العربية والأجنبية المسجلين بها؛ وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر".
وافق المجلس على إعداد هيكل لمركز القوافل التنموية على مستوى كافة الكليات واللائحة الخاصة به كلائحة استرشادية، على أن يُترك لكل جامعة تحديد تبعية المركز المُقترح حسب ظروف كل جامعة؛ بهدف القيام بزيارات ميدانية للقُرى الأكثر احتياجًا لتنفيذ عدد من الأنشطة البيئية التي ترتقي بها، والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية وإجراء مسوح اجتماعية حول قضايا الفقر والتعليم والصحة، وعمل ندوات تثقيفية ودورات تدريبية، وإرساء روح الانتماء للوطن، والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وافق المجلس على الآتي:
إنشاء كلية الفنون والتصميم بجامعة الفيوم.
إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادي الجديد.
بدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد.
بدء الدراسة بالمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (دراسات عليا).
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج.
بدء برنامج البكالوريوس المهني في الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة، وبرنامج البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعلم الرقمي بنمط التعليم المدمج بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا.
اعتمد المجلس مواعيد امتحانات المسابقة المركزية والمُوحدة، للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتان بعد الثانوية" للقبول بكليات (الزراعة – الحقوق – الهندسة – التجارة)، للالتحاق بالعام الجامعي 2021/2022، ويؤدي الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية التجارية امتحانات المسابقة الموحدة خلال الفترة من 26-29 سبتمبر، وشهادة المعاهد الفنية التجارية خلال الفترة من 3-6 أكتوبر، وشهادة الثانوية الصناعية والمعاهد الفنية والصناعية والثانوية الزراعية خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، والمعاهد الفنية الزراعية خلال الفترة من 4-6 أكتوبر، والمعاهد الفنية التجارية "شعبة قانون" خلال الفترة من 3-5 أكتوبر.
أحيط المجلس بتحديث الاعتراف المصري بشهادة البكالوريا الفرنسية، في ضوء التعديلات التي تشمل بيان درجات شهادة البكالورويا.
وافق المجلس على تعديل مُسمى برنامج الماجستير المهني في سلامة ومراقبة الأغذية بكلية الزراعة جامعة سوهاج (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة، ليصبح برنامج الماجستير المهني في تكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة جامعة سوهاج (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة.