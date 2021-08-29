تراند اليوم : تنسيق كليه تجاره 2021 .. تنسيق كليه تجارة 2021 جامعة القاهرة وطنطا

نشرت وزارة التربية والتعليم المصرية تنسيق كليه تجاره 2021 والحد الأدنى والأعداد المقررة للمراحل الأولى والثانية والحد الأدنى لقبول الطلاب و تنسيق كليه تجاره 2021 والأعداد المطلوبة، ونسب القبول في الشعب العلمية والأدبية والرياضية لاسيما تنسيق كليه تجاره 2021 .

تنسيق كليه تجاره 2021

وسجل تنسيق كليه تجاره 2021 في جامعة القاهرة ارتفاعاً مقارنة بباقي الكليات والجامعات بنسبة قبول بحد أدنى 298 درجة أي بنسبة 72.6%.

تنسيق كليه تجاره 2021

في حين سجل تنسيق كلية تجارة 2021 جامعة طنطا بحد أدنى 275 درجة، أي بنسبة 67%، كأقل كلية قبولًا للطلاب في تنسيق الثانوية العامة.

البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب

شعبة العلوم 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر 22954

شعبة الرياضيات 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر. 16293

الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر. 79033

الإجمـــــــــالي 118280

● وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:-

عدد الطلاب المتقدمين

البيان علمي ادبي الإجمالي المتقدم 39380 79750 119058

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الأولي

البيان الشعب العلمية والشعبة الأدبية الإجمالي

كليات جامعية 39253 79340 118593

معاهد تابعة للوزارة 55 410 465

الإجمالي 39308 79750 119058

حالات الاستنفاذ

لا توجد حالات استنفاذ رغبات ضمن طلاب هذه المرحلة.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني

الشعبة الحد الأدنى العدد

الشعب العلمية 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية 186618

الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % لأقل من 269.5 درجة 56404

الإجمالي 243022

● علي أن تبدأ أعمال هذه المرحلة من يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021 حتى يوم السبت الموافق 4/9/2021 لمدة خمسة أيام.

قد تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي :-

● التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

● بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد (119058) طالب في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل .

● يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

● سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

ومن جانبة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 وجاءت كما يلي :

شعبة علمي علوم

طب بيطري

تمريض

العلوم

الزراعة

الجامعات التكنولوجية

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد والعلوم السياسية

الالسن

الاعلام

شعبة علمي رياضة

بعض كليات الهندسة

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

التخطيط العمراني

فنون جميلة عمارة

الجامعات التكنولوجية

الاقتصاد والعلوم السياسية

الألسن

الإعلام

الشعبة الأدبية

كليات التربية

كليات الاداب (انتظام وانتساب)

كليات الحقوق (انتظام وانتساب)

كلية السياحة والفنادق

كليات الخدمة الاجتماعية