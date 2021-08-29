تراند اليوم : تنسيق طب بيطري 2021

تعرف معنا على تنسيق طب بيطري 2021 بعد إعلان نتائج تنسيقات المرحلة الأولى والثانية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة تنسيق طب بيطري 2021 في جميع الجامعات المصرية ضمن تخصصات علمي علوم.

وفقا للحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي :-

تنسيق طب بيطري 2021

البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب

شعبة العلوم 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر 22954

شعبة الرياضيات 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر. 16293

الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر. 79033

الإجمـــــــــالي 118280

● وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:-

عدد الطلاب المتقدمين

البيان علمي ادبي الإجمالي المتقدم 39380 79750 119058

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الأولي

البيان الشعب العلمية والشعبة الأدبية الإجمالي

كليات جامعية 39253 79340 118593

معاهد تابعة للوزارة 55 410 465

الإجمالي 39308 79750 119058

حالات الاستنفاذ

لا توجد حالات استنفاذ رغبات ضمن طلاب هذه المرحلة.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني

الشعبة الحد الأدنى العدد

الشعب العلمية 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية 186618

الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % لأقل من 269.5 درجة 56404

الإجمالي 243022

● علي أن تبدأ أعمال هذه المرحلة من يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021 حتى يوم السبت الموافق 4/9/2021 لمدة خمسة أيام.

قد تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي :-

● التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

● بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد (119058) طالب في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل .

● يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

● سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

ومن جانبة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 وجاءت كما يلي :

شعبة علمي علوم

طب بيطري

تمريض

العلوم

الزراعة

الجامعات التكنولوجية

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد والعلوم السياسية

الالسن

الاعلام

شعبة علمي رياضة

بعض كليات الهندسة

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

التخطيط العمراني

فنون جميلة عمارة

الجامعات التكنولوجية

الاقتصاد والعلوم السياسية

الألسن

الإعلام

الشعبة الأدبية

كليات التربية

كليات الاداب (انتظام وانتساب)

كليات الحقوق (انتظام وانتساب)

كلية السياحة والفنادق

كليات الخدمة الاجتماعية

وجاءت الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية كالتالي:

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 359

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 352

ألسن كفر الشيخ 350

سياسة واقتصاد السويس 349

سياسة واقتصاد بني سويف 344

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341

ألسن عين شمس 340

إعلام القاهرة 339

ألسن الفيوم 339

إعلام المنوفية 336

ألسن بني سويف 335

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334

ألسن المنيا 333

ألسن أسوان 333

آثار الزقازيق بصان الحجر 332

ألسن سوهاج 332

ألسن الأقصر 331

إعلام بني سويف 330

آثار دمياط 330

آثار عين شمس 329

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329

آثار القاهرة 328

إعلام جنوب الوادي 326

آثار الفيوم 325

آثار و لغات مطروح 325

آثار أسوان 324

آثار الأقصر 323

آثار سوهاج 322

الاعاقة والتأهيل بني سويف 321

آثار جنوب الوادي 321

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 321

تربية الإسكندرية 318

تربية الزقازيق 317

تربية عين شمس 316

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

حقوق سوهاج 315

تربية بور سعيد 314

آداب العريش 314

تربية المنصورة 312

تربية طنطا 311

تربية بنها 310

آداب القاهرة 308

فنون جميلة (فنون) حلوان 307

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307

تربية دمنهور 306

تربية المنيا 305

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304

تربية كفر الشيخ 303

تربية المنوفية بشبين الكوم 303

تربية حلوان 302

فنون جميلة (فنون) المنصورة 300

آداب عين شمس 300

تربية مطروح 300

تربية سوهاج 299

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298

تجارة القاهرة 298

تربية مدينة السادات 297

تربية جنوب الوادي 296

آداب الإسكندرية 295

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295

تربية بنات عين شمس 295

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294

تربية طفولة مبكرة المنصورة 294

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293

تجارة دمياط 293

تربية الفيوم 293

تجارة المنصورة 292

آداب حلوان 292

تجارة عين شمس 292

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291

تجارة الإسكندرية 291

تجارة و إدارة أعمال حلوان 290

آداب بنها 290

حقوق بور سعيد 290

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289

آداب المنصورة 289

تجارة الزقازيق 289

تربية أسيوط 289

تجارة جنوب الوادي 287

تربية (طفولة) طنطا 287

تربية طفولة مبكرة المنوفية 287

تربية بني سويف 286

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286

فنون جميلة (فنون) أسيوط 286

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285

حقوق دمياط 285

تربية السويس 284

تربية نوعية الزقازيق 284

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283

آداب بور سعيد 283

آداب انتساب موجه القاهرة 282

فنون جميلة (فنون) المنيا 282

تربية نوعية القاهرة 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

تجارة بور سعيد 282

دار العلوم القاهرة 281

تربية (طفولة) الإسكندرية 281

آداب الزقازيق 281

آداب بنات عين شمس 281

تربية (طفولة) عين شمس 281

آداب طنطا 280

آداب و علوم إنسانية السويس 280

تجارة كفر الشيخ 280

تجارة بنها 280

تربية (طفولة) كفر الشيخ 280

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280

تجارة انتساب موجه القاهرة 280

تربية طفولة مبكرة القاهرة 279

تربية نوعية طنطا 279

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279

آداب دمياط 279

تجارة أسوان 279

فنون جميلة (فنون) الأقصر 278

آداب انتساب موجه عين شمس 278

تربية رياضية بنات بنها 278

تربية نوعية الإسكندرية 278

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278

آداب المنوفية بشبين الكوم 277

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277

تربية طفولة مبكرة دمنهور 277

آداب انتساب موجه الإسكندرية 277

آداب الوادي الجديد 276

حقوق المنيا 276

آداب كفر الشيخ 276

تجارة العريش 276

تربية طفولة مبكرة الفيوم 276

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275

تربية دمياط 275

تجارة طنطا 275

آداب الفيوم 275

تربية جنوب الوادي بالغردقة 275

تربية طفولة مبكرة المنيا 274

آداب أسوان 274

آداب دمنهور 274

تجارة دمنهور 274

تجارة انتساب موجه عين شمس 274

تجارة المنوفية بشبين الكوم 274

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 273

تربية طفولة مبكرة بني سويف 273

آداب انتساب موجه حلوان 273

تجارة السويس 273

تربية طفولة مبكرة مطروح 273

آداب انتساب موجه بنها 272

حقوق القاهرة 272

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 272

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 272

تربية نوعية المنصورة 272

تربية نوعية كفر الشيخ 271

آداب انتساب موجه المنصورة 271

تجارة بني سويف 270

تجارة مدينة السادات 270

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 270

حقوق عين شمس 270

تجارة سوهاج 270

آداب سوهاج 270

تربية نوعية بور سعيد 270

تجارة أسيوط 270

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 270

تربية نوعية عين شمس 270



