تراند اليوم : تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021

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تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021 ، وهذا التخصص يعتبر من أبرز فروع هندسة الحاسوب التي ترتكز دراسته وتتمحور حول تصميم وتصنيع الآلات بواسطة استخدام البرامج الذكية، تعتمد دراسة كلية الذكاء الاصطناعي 2021 على تدريب الطلاب على الصعيد النظري والصعيد العملي، مما يمد الدراسيين بمجموعة من المهارات الأساسية التي تساعدهم بشكل أساسي في تنفيذ النماذج الخوارزميات الذكية.
تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021
وبلغ عدد كليات الذكاء الاصطناعى وأقسامه بكليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات الحكومية، على مدار عامين 16 كلية وقسم بالجامعات، وهو ما يؤكد حرص واهتمام الدولة المصرية على التماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وإعداد خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل ومؤهلين للتحديات التى تفرضها الثورة الصناعية الرابعة.
- مجالات العمل:
1. العمل كأخصائي أو مهندس برمجة.
2. العمل في الدعم الفني وإدارة الشبكات.
3. العمل في مجال أمن المعلومات.
4. العمل في مجال التدريس الأكاديمي.
5. العمل في إدارة أنظمة التشغيل.
6. توثيق البرامج والنظم.
7. تخطيط وتحليل النظم والبيانات.
8. متخصص ومسئول عن قواعد البيانات.
9. العمل كمتخصص في دعم وربط الذكاء الاصطناعي بقطاع عمله.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى تصريح سابق لـ "اليوم السابع" أن مصر واحدة من أهم الدول المنافسة فى تصدير العنصر البشرى العامل فى مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وهى المجالات المفتوحة لخريجى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتكاد تكون البطالة غير موجودة بين خريجى كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بل أن مجالات العمل المختلفة تستوعب خريجين من كليات أخرى بعد الحصول على تدريب مكثف، مثل خريجى كليات التجارة والهندسة، والطب، والعلوم، والآداب، وذلك لأن مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعى متسعة ومتطورة وتحتاج إلى معرفة فى كافة المجالات، من الممكن أن نقول إن خريج كليات الحاسبات والمعلومات يمكنه العمل فى أى مجال لأنه يقوم بإنشاء برمجيات متخصصة فى تطبيقات هذه المجالات.
ما هو الذكاء الاصطناعي ؟
الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن خصائص وصفات الأجهزة والبرامج الحاسوبية المتطورة وقدرة الحاسوب على محاكاة العقل البشري، والعمل على استنتاج المشكلات المختلفة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالاعتماد على الخبرات السابقة.
وقد ظهر هذا التخصص في الآونة الأخيرة وبالتحديد في القرن العشرين كما سبق وأن أشرنا ، حيث لاقى رواجًا كبيرًا بين كافة التخصصات؛ وذلك لأنه يحمل في طياته الكثير من الإنجازات والتطورات التكنولوجية، ويركز على استخدام التقنيات الحديثة، وقد عُرِّف هذا التخصص بالعديد من التعريفات ولكنها جميعها تشير إلى فكرة واحدة وهي الذكاء الاصطناعي ومن بين تلك التعريف الشائعة ما يلي:
-
علم وهندسة صنع الآلات الذكية.
-
قدرة هذا النظام على تحليل البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة ومنطقية والعمل على تحقيق أهداف معينة.
ما هي تخصصات علم الحاسوب؟
تخصص الذكاء الاصطناعي هو أحد الفروع الخاصة بعلم الحاسوب، والذي يهدف إلى نشأة وتطور تخصص الذكاء الاصطناعي، وهناك الكثير من التخصصات التي تندرج تحت مسمى علم الحاسوب والتي لها صلة وثيقة بتخصص الذكاء الاصطناعي وهي كالتالي.
-
سرية أمن نظم المعلومات.
-
التطبيقات الحاسوبية.
-
التصميم والتواصل البصري.
-
الحوسبة النقالة.
-
البرمجة.
-
الذكاء الاصطناعي.
-
نظم المعلومات الحاسوبية.
-
هندسة البرمجيات.
تخصص هندسة الذكاء الاصطناعي :
هذا التخصص يعتبر من أبرز فروع هندسة الحاسوب التي ترتكز دراسته وتتمحور حول تصميم وتصنيع الآلات بواسطة استخدام البرامج الذكية، تعتمد دراسة هذا التخصص على تدريب الطلاب على الصعيد النظري والصعيد العملي، مما يمد الدراسيين بمجموعة من المهارات الأساسية التي تساعدهم بشكل أساسي في تنفيذ النماذج الخوارزميات الذكية، ومن ثم القدرة على تحليلها ومقارنتها ودراسة مدى التلاؤم مع التطبيقات المطلوبة.
وطوال فترة الدراسة تدريب الطلاب كذلك على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن مهارات عديدة مثل التعرف على الكلام أو الوجوه، أو ترجمة اللغات الفورية، وخلال الدراسة يتطرق للعديد من المواد العلمية وأيضًا الأدبية كالفلسفة وعلم النفس.
كان تخصص هندسة الذكاء الاصطناعي في البداية يتم تدريسه في مرحلة الدراسات العليا وبالتحديد في الماجستير، ومع زياد الطلب عليه في سوق العمل أصبح من التخصصات الدراسية في عدد من الجامعات في درجة البكالوريوس.
ما هي مواد تخصص الذكاء الاصطناعي؟
يتمحور المحتوى الدراسي لهذا التخصص حول أنماط التقنية الحديثة والخوارزميات الجينية وأنظمة الروبوت، وبشكل عام يضم هذا التخصص العديد من المواد الدراسية والمساقات العلمية التي تختلف مسمياتها وفقًا لاختلاف الجامعات، ولكن مما لاشك فيه أن تلك الجامعات تحرص على تقديم المحتوى العلمي الدراسي نفسه ومن هذه المواد:
-
علم الروبوتات
-
مشاكل اجتماعية وأخلاقية في تكنولوجيا الكمبيوتر.
-
استخراج المعلومات.
-
هندسة الخوارزميات.
-
الرياضيات المحوسبة.
-
النظم الذكية لتمييز الأنماط.
-
تكنولوجيا اللغات التي يتحدث بها الإنسان.
-
أساسيات الذكاء الاصطناعي.
-
التعلم الآلي.
-
الحواسيب الموزعة.
-
التطبيقات الذكية.
-
تحليل البيانات.
-
علم الأعصاب المحوسب.
كم مدة دراسة تخصص الذكاء الاصطناعي ؟
تستغرق دراسة هذا التخصص والحصول على درجة البكالوريوس في غضون ٣سنوات وتصل إلى ٥سنوات، حيث يتحدد هذا بناء على عدد الساعات والفصول الدراسية التي يسجلها الطالب خلال السنة الدراسية.
ما أهمية دراسة تخصص الذكاء الاصطناعي ؟
-
تطوير المهارات الأساسية والتفكير المنطقي.
-
يساعد في اكتساب الخبرات والتجارب الحياتية لحل المشاكل المهنية والشخصية وغيرها.
-
تعزيز الكفاءات وتطوير المهارات والخبرات في مجال الحاسوب واستخراج المعلومات والبيانات الهامة.
-
يُمنح خريجي هذا التخصص شهادة علمية تساعد على فتح آفاق عملية جديدة.
-
مواكبة التطور التكنولوجي الهائل ومتابعة التقنيات الحديثة المتطورة
-
يعد هذا التخصص من أكثر التخصصات المتصاعدة مستقبليًا.
-
يهدف هذا التخصص إلى تطوير كافة جوانب الدولة وازدهار حضارتها.
-
منح معرفة علمية واكتساب خبرات مهنية في العديد من المجالات مثل الفيزياء والروبوت والرياضيات.
-
منح الخبرة في تحليل البيانات المتاحة واستنتاج المعلومات المستقبلية.
-
منح فرص عمل عديدة في أكبر الشركات والمؤسسات الصناعية العالمية والتي تتمتع بالأجور العالية.
ما هو مستقبل الذكاء الاصطناعي ؟
على عكس مراحل التعليم الأساسية تعتبر مرحلة التعليم الجامعي هي بمثابة خطوة ابتدائية مسبقة قبل الانطلاق الميداني في الحياة العملية والدخول إلى سوق العمل، وعليه فإن من الضروري التركيز على تخصصات الدراسة التي يزداد الطلب عليها في سوق العمل، لسهولة الحصول على فرص جيدة للعمل عقب التخرج .
وتخصص مثل الذكاء الاصطناعي يعتبر من التخصصات الدراسية الحديثة كما سبق وأوضحنا، والتي اهتمت العديد من الجامعات في بدء تدريسه ويتم التوسع ليكون من التخصصات الأساسية للدراسة قريبًا في عدد كبير من الجامعات، وهذا يفسر لنا بشكل واضح مستقبل الذكاء الاصطناعي ومدى تنامي الطلب عليه في سوق العمل.
ووفقًا لأحدث التقارير والإحصاءات العلمية التي أشارت بقوة إلى أن تخصص الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن التخصصات الدراسية الأولى التي تناسب وبشدة احتياجات ومتطلبات سوق العمل على الصعيد العالمي والمحلي، حيث من المتوقع أن تتوافر نحو 50 مليون وظيفة جديدة تتمحور حول هذا التخصص مع حول عام 2022.
أي أن مستقبل علمي باهر وفرص عمل لا حصر لها تنتظر دارس تخصص الذكاء الاصطناعي في المستقبل، ومجالات ووظائف هذا التخصص عديدة سوف نتناولها معكم بشكل تفصيلي فيما يلي، لتوضيح مستقبل هذا التخصص لجميع الراغبين في دراسته.
ما هي مجالات الذكاء الاصطناعي ؟
سوق العمل ومتطلباته من العوامل المتحكمة بشكل أساسي في زيادة الطلب على تخصص أو ركوده، وفي عصر السرعة والتكنولوجيا الذي يواكبه هذا القرن تنامي الطلب على التخصصات التكنولوجية بنسبة كبيرة هو أمر طبيعي للغاية، فالعالم أصبح بمثابة قرية صغيرة تتواصل بفضل التكنولوجيا، وهو ما جعل تخصص مثل الذكاء الاصطناعي من التخصصات الأساسية التي يزداد الطلب عليها عام بعد آخر في سوق العمل.
فمن المتوقع أن تتحكم التخصصات التكنولوجية في سوق العمل بشكل كامل خلال المستقبل القريب، وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات التعليمية والجامعات التركيز على تدريس تخصص الذكاء الاصطناعي لتخريج الكوادر والكفاءات في هذا التخصص، وأما ما يخص مجالات الذكاء الاصطناعي فإنها عديدة، وتنتظر الدارسين قطاعات ومجالات عديدة للعمل عقب التخرج منها على سبيل المثال المجالات الآتية:
العمل في شركات البرمجة والعديد من القطاعات.
فرص كبيرة للعمل في المؤسسات التعليمية مثل المدارس والجامعات.
العمل في المراكز البحثية والمكتبات.
الانضمام إلى المؤسسات الصناعية.
العمل في المؤسسات المهنية.
التواجد بقوة في المؤسسات الفنية.
ما هي وظائف الذكاء الاصطناعي ؟
-
العمل في مجال تحليل البيانات.
-
العمل في إحدى مجالات التعلم الآلي.
-
العمل في المنظومة التعليمية سواء المدارس أو الجامعات.
-
العمل في إحدى المراكز البحثية والعلمية المتطورة.
-
الإشراف على أعمال الكمبيوتر والروبوتات.