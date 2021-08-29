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تراند اليوم : تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021

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تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021 ، وهذا التخصص يعتبر من أبرز فروع هندسة الحاسوب التي ترتكز دراسته وتتمحور حول تصميم وتصنيع الآلات بواسطة استخدام البرامج الذكية، تعتمد دراسة كلية الذكاء الاصطناعي 2021 على تدريب الطلاب على الصعيد النظري والصعيد العملي، مما يمد الدراسيين بمجموعة من المهارات الأساسية التي تساعدهم بشكل أساسي في تنفيذ النماذج الخوارزميات الذكية.

 

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021

وبلغ عدد كليات الذكاء الاصطناعى وأقسامه بكليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات الحكومية، على مدار عامين 16 كلية وقسم بالجامعات، وهو ما يؤكد حرص واهتمام الدولة المصرية على التماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وإعداد خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل ومؤهلين للتحديات التى تفرضها الثورة الصناعية الرابعة.

 

-        مجالات العمل:

1.     العمل كأخصائي أو مهندس برمجة.

 

2.     العمل في الدعم الفني وإدارة الشبكات.

 

3.     العمل في مجال أمن المعلومات.

 

4.     العمل في مجال التدريس الأكاديمي.

 

5.     العمل في إدارة أنظمة التشغيل.

 

6.     توثيق البرامج والنظم.

 

7.     تخطيط وتحليل النظم والبيانات.

 

8.     متخصص ومسئول عن قواعد البيانات.

 

9.     العمل كمتخصص في دعم وربط الذكاء الاصطناعي بقطاع عمله.

 

 

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى تصريح سابق لـ "اليوم السابع" أن  مصر واحدة من أهم الدول المنافسة فى تصدير العنصر البشرى العامل فى مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وهى المجالات المفتوحة لخريجى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتكاد تكون البطالة غير موجودة بين خريجى كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بل أن مجالات العمل المختلفة تستوعب خريجين من كليات أخرى بعد الحصول على تدريب مكثف، مثل خريجى كليات التجارة والهندسة، والطب، والعلوم، والآداب، وذلك لأن مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعى متسعة ومتطورة وتحتاج إلى معرفة فى كافة المجالات، من الممكن أن نقول إن خريج كليات الحاسبات والمعلومات يمكنه العمل فى أى مجال لأنه يقوم بإنشاء برمجيات متخصصة فى تطبيقات هذه المجالات.

ما هو الذكاء الاصطناعي ؟

الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن خصائص وصفات الأجهزة والبرامج الحاسوبية المتطورة وقدرة الحاسوب على محاكاة العقل البشري، والعمل على استنتاج المشكلات المختلفة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالاعتماد على الخبرات السابقة.  

وقد ظهر هذا التخصص في الآونة الأخيرة وبالتحديد في القرن العشرين كما سبق وأن أشرنا ، حيث لاقى رواجًا كبيرًا بين كافة التخصصات؛ وذلك لأنه يحمل في طياته الكثير من الإنجازات والتطورات التكنولوجية، ويركز على استخدام التقنيات الحديثة، وقد عُرِّف هذا التخصص بالعديد من التعريفات ولكنها جميعها تشير إلى فكرة واحدة وهي الذكاء الاصطناعي ومن بين تلك التعريف الشائعة ما يلي: 

  • علم وهندسة صنع الآلات الذكية.

  • قدرة هذا النظام على تحليل البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة ومنطقية والعمل على تحقيق أهداف معينة. 

ما هي تخصصات علم الحاسوب؟

تخصص الذكاء الاصطناعي هو أحد الفروع الخاصة بعلم الحاسوب، والذي يهدف إلى نشأة وتطور تخصص الذكاء الاصطناعي، وهناك الكثير من التخصصات التي تندرج تحت مسمى علم الحاسوب والتي لها صلة وثيقة بتخصص الذكاء الاصطناعي وهي كالتالي.

  • سرية أمن نظم المعلومات.

  • التطبيقات الحاسوبية.

  • التصميم والتواصل البصري. 

  • الحوسبة النقالة. 

  • البرمجة. 

  • الذكاء الاصطناعي.

  • نظم المعلومات الحاسوبية.

  • هندسة البرمجيات.

تخصص هندسة الذكاء الاصطناعي :

هذا التخصص يعتبر من أبرز فروع هندسة الحاسوب التي ترتكز دراسته وتتمحور حول تصميم وتصنيع الآلات بواسطة استخدام البرامج الذكية، تعتمد دراسة هذا التخصص على تدريب الطلاب على الصعيد النظري والصعيد العملي، مما يمد الدراسيين بمجموعة من المهارات الأساسية التي تساعدهم بشكل أساسي في تنفيذ النماذج الخوارزميات الذكية، ومن ثم القدرة على تحليلها ومقارنتها ودراسة مدى التلاؤم مع التطبيقات المطلوبة. 

وطوال فترة الدراسة تدريب الطلاب كذلك على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن مهارات عديدة مثل التعرف على الكلام أو الوجوه، أو ترجمة اللغات الفورية، وخلال الدراسة يتطرق للعديد من المواد العلمية وأيضًا الأدبية كالفلسفة وعلم النفس.

كان تخصص هندسة الذكاء الاصطناعي في البداية يتم تدريسه في مرحلة الدراسات العليا وبالتحديد في الماجستير، ومع زياد الطلب عليه في سوق العمل أصبح من التخصصات الدراسية في عدد من الجامعات في درجة البكالوريوس.

ما هي مواد تخصص الذكاء الاصطناعي؟

يتمحور المحتوى الدراسي لهذا التخصص حول أنماط التقنية الحديثة والخوارزميات الجينية وأنظمة الروبوت، وبشكل عام يضم هذا التخصص العديد من المواد الدراسية والمساقات العلمية التي تختلف مسمياتها وفقًا لاختلاف الجامعات، ولكن مما لاشك فيه أن تلك الجامعات تحرص على تقديم المحتوى العلمي الدراسي نفسه ومن هذه المواد: 

  • علم الروبوتات

  • مشاكل اجتماعية وأخلاقية في تكنولوجيا الكمبيوتر.

  • استخراج المعلومات. 

  • هندسة الخوارزميات.

  • الرياضيات المحوسبة.

  • النظم الذكية لتمييز الأنماط. 

  • تكنولوجيا اللغات التي يتحدث بها الإنسان.

  • أساسيات الذكاء الاصطناعي.

  • التعلم الآلي.

  • الحواسيب الموزعة.

  • التطبيقات الذكية.

  • تحليل البيانات.

  • علم الأعصاب المحوسب. 

كم مدة دراسة تخصص الذكاء الاصطناعي ؟

تستغرق دراسة هذا التخصص والحصول على درجة البكالوريوس في غضون ٣سنوات وتصل إلى  ٥سنوات، حيث يتحدد هذا بناء على عدد الساعات والفصول الدراسية التي يسجلها الطالب خلال السنة الدراسية.

أهمية دراسة تخصص الذكاء الاصطناعي

ما أهمية دراسة تخصص الذكاء الاصطناعي ؟

  • تطوير المهارات الأساسية والتفكير المنطقي. 

  • يساعد في اكتساب الخبرات والتجارب الحياتية لحل المشاكل المهنية والشخصية وغيرها. 

  • تعزيز الكفاءات وتطوير المهارات والخبرات في مجال الحاسوب واستخراج المعلومات والبيانات الهامة. 

  • يُمنح خريجي هذا التخصص شهادة علمية تساعد على فتح آفاق عملية جديدة. 

  • مواكبة التطور التكنولوجي الهائل ومتابعة التقنيات الحديثة المتطورة

  • يعد هذا التخصص من أكثر التخصصات المتصاعدة مستقبليًا. 

  • يهدف هذا التخصص إلى تطوير كافة جوانب الدولة وازدهار حضارتها. 

  • منح معرفة علمية واكتساب خبرات مهنية في العديد من المجالات مثل الفيزياء والروبوت والرياضيات.

  • منح الخبرة في تحليل البيانات المتاحة واستنتاج المعلومات المستقبلية. 

  • منح فرص عمل عديدة في أكبر الشركات والمؤسسات الصناعية العالمية والتي تتمتع بالأجور العالية.  

ما هو مستقبل الذكاء الاصطناعي ؟

على عكس مراحل التعليم الأساسية تعتبر مرحلة التعليم الجامعي هي بمثابة خطوة ابتدائية مسبقة قبل الانطلاق الميداني في الحياة العملية والدخول إلى سوق العمل، وعليه فإن من الضروري التركيز على تخصصات الدراسة التي يزداد الطلب عليها في سوق العمل، لسهولة الحصول على فرص جيدة للعمل عقب التخرج .

وتخصص مثل الذكاء الاصطناعي يعتبر من التخصصات الدراسية الحديثة كما سبق وأوضحنا، والتي اهتمت العديد من الجامعات في بدء تدريسه ويتم التوسع ليكون من التخصصات الأساسية للدراسة قريبًا في عدد كبير من الجامعات، وهذا يفسر لنا بشكل واضح مستقبل الذكاء الاصطناعي ومدى تنامي الطلب عليه في سوق العمل.

ووفقًا لأحدث التقارير والإحصاءات العلمية التي أشارت بقوة إلى أن تخصص الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن التخصصات الدراسية الأولى التي تناسب وبشدة احتياجات ومتطلبات سوق العمل على الصعيد العالمي والمحلي، حيث من المتوقع أن تتوافر نحو 50 مليون وظيفة جديدة تتمحور حول هذا التخصص مع حول عام 2022.

أي أن مستقبل علمي باهر وفرص عمل لا حصر لها تنتظر دارس تخصص الذكاء الاصطناعي في المستقبل، ومجالات ووظائف هذا التخصص عديدة سوف نتناولها معكم بشكل تفصيلي فيما يلي، لتوضيح مستقبل هذا التخصص لجميع الراغبين في دراسته.

 

ما هي مجالات الذكاء الاصطناعي ؟

سوق العمل ومتطلباته من العوامل المتحكمة بشكل أساسي في زيادة الطلب على تخصص أو ركوده، وفي عصر السرعة والتكنولوجيا الذي يواكبه هذا القرن تنامي الطلب على التخصصات التكنولوجية بنسبة كبيرة هو أمر طبيعي للغاية، فالعالم أصبح بمثابة قرية صغيرة تتواصل بفضل التكنولوجيا، وهو ما جعل تخصص مثل الذكاء الاصطناعي من التخصصات الأساسية التي يزداد الطلب عليها عام بعد آخر في سوق العمل.

 فمن المتوقع أن تتحكم التخصصات التكنولوجية في سوق العمل بشكل كامل خلال المستقبل القريب، وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات التعليمية والجامعات التركيز على تدريس تخصص الذكاء الاصطناعي لتخريج الكوادر والكفاءات في هذا التخصص، وأما ما يخص مجالات الذكاء الاصطناعي فإنها عديدة، وتنتظر الدارسين قطاعات ومجالات عديدة للعمل عقب التخرج منها على سبيل المثال المجالات الآتية:

العمل في شركات البرمجة والعديد من القطاعات.

فرص كبيرة للعمل في المؤسسات التعليمية مثل المدارس والجامعات.

العمل في المراكز البحثية والمكتبات.

الانضمام إلى المؤسسات الصناعية.

العمل في المؤسسات المهنية.

التواجد بقوة في المؤسسات الفنية.

ما هي وظائف الذكاء الاصطناعي ؟

  • العمل في مجال تحليل البيانات. 

  • العمل في إحدى مجالات التعلم الآلي.

  • العمل في المنظومة التعليمية سواء المدارس أو الجامعات. 

  • العمل في إحدى المراكز البحثية والعلمية المتطورة.

  • الإشراف على أعمال الكمبيوتر والروبوتات. 

وجاءت الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية كالتالي:
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 359
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 352
ألسن كفر الشيخ 350
سياسة واقتصاد السويس 349
سياسة واقتصاد بني سويف 344
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341
ألسن عين شمس 340
إعلام القاهرة 339
ألسن الفيوم 339
إعلام المنوفية 336
ألسن بني سويف 335
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334
ألسن المنيا 333
ألسن أسوان 333
آثار الزقازيق بصان الحجر 332
ألسن سوهاج 332
ألسن الأقصر 331
إعلام بني سويف 330
آثار دمياط 330
آثار عين شمس 329
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329
آثار القاهرة 328
إعلام جنوب الوادي 326
آثار الفيوم 325
آثار و لغات مطروح 325
آثار أسوان 324
آثار الأقصر 323
آثار سوهاج 322
الاعاقة والتأهيل بني سويف 321
آثار جنوب الوادي 321
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 321
تربية الإسكندرية 318
تربية الزقازيق 317
تربية عين شمس 316
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315
حقوق سوهاج 315
تربية بور سعيد 314
آداب العريش 314
تربية المنصورة 312
تربية طنطا 311
تربية بنها 310
آداب القاهرة 308
فنون جميلة (فنون) حلوان 307
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307
تربية دمنهور 306
تربية المنيا 305
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304
تربية كفر الشيخ 303
تربية المنوفية بشبين الكوم 303
تربية حلوان 302
فنون جميلة (فنون) المنصورة 300
آداب عين شمس 300
تربية مطروح 300
تربية سوهاج 299
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298
تجارة القاهرة 298
تربية مدينة السادات 297
تربية جنوب الوادي 296
آداب الإسكندرية 295
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295
تربية بنات عين شمس 295
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294
تربية طفولة مبكرة المنصورة 294
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293
تجارة دمياط 293
تربية الفيوم 293
تجارة المنصورة 292
آداب حلوان 292
تجارة عين شمس 292
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291
تجارة الإسكندرية 291
تجارة و إدارة أعمال حلوان 290
آداب بنها 290
حقوق بور سعيد 290
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289
آداب المنصورة 289
تجارة الزقازيق 289
تربية أسيوط 289
تجارة جنوب الوادي 287
تربية (طفولة) طنطا 287
تربية طفولة مبكرة المنوفية 287
تربية بني سويف 286
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286
فنون جميلة (فنون) أسيوط 286
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285
حقوق دمياط 285
تربية السويس 284
تربية نوعية الزقازيق 284
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283
آداب بور سعيد 283
آداب انتساب موجه القاهرة 282
فنون جميلة (فنون) المنيا 282
تربية نوعية القاهرة 282
تربية طفولة مبكرة أسيوط 282
تجارة بور سعيد 282
دار العلوم القاهرة 281
تربية (طفولة) الإسكندرية 281
آداب الزقازيق 281
آداب بنات عين شمس 281
تربية (طفولة) عين شمس 281
آداب طنطا 280
آداب و علوم إنسانية السويس 280
تجارة كفر الشيخ 280
تجارة بنها 280
تربية (طفولة) كفر الشيخ 280
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280
تجارة انتساب موجه القاهرة 280
تربية طفولة مبكرة القاهرة 279
تربية نوعية طنطا 279
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279
آداب دمياط 279
تجارة أسوان 279
فنون جميلة (فنون) الأقصر 278
آداب انتساب موجه عين شمس 278
تربية رياضية بنات بنها 278
تربية نوعية الإسكندرية 278
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278
آداب المنوفية بشبين الكوم 277
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277
تربية طفولة مبكرة دمنهور 277
آداب انتساب موجه الإسكندرية 277
آداب الوادي الجديد 276
حقوق المنيا 276
آداب كفر الشيخ 276
تجارة العريش 276
تربية طفولة مبكرة الفيوم 276
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275
تربية دمياط 275
تجارة طنطا 275
آداب الفيوم 275
تربية جنوب الوادي بالغردقة 275
تربية طفولة مبكرة المنيا 274
آداب أسوان 274
آداب دمنهور 274
تجارة دمنهور 274
تجارة انتساب موجه عين شمس 274
تجارة المنوفية بشبين الكوم 274
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 273
تربية طفولة مبكرة بني سويف 273
آداب انتساب موجه حلوان 273
تجارة السويس 273
تربية طفولة مبكرة مطروح 273
آداب انتساب موجه بنها 272
حقوق القاهرة 272
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 272
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 272
تربية نوعية المنصورة 272
تربية نوعية كفر الشيخ 271
آداب انتساب موجه المنصورة 271
تجارة بني سويف 270
تجارة مدينة السادات 270
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 270
حقوق عين شمس 270
تجارة سوهاج 270
آداب سوهاج 270
تربية نوعية بور سعيد 270
تجارة أسيوط 270
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 270
تربية نوعية عين شمس 270

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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