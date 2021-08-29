تراند اليوم : تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021 ، وهذا التخصص يعتبر من أبرز فروع هندسة الحاسوب التي ترتكز دراسته وتتمحور حول تصميم وتصنيع الآلات بواسطة استخدام البرامج الذكية، تعتمد دراسة كلية الذكاء الاصطناعي 2021 على تدريب الطلاب على الصعيد النظري والصعيد العملي، مما يمد الدراسيين بمجموعة من المهارات الأساسية التي تساعدهم بشكل أساسي في تنفيذ النماذج الخوارزميات الذكية.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021

وبلغ عدد كليات الذكاء الاصطناعى وأقسامه بكليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات الحكومية، على مدار عامين 16 كلية وقسم بالجامعات، وهو ما يؤكد حرص واهتمام الدولة المصرية على التماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وإعداد خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل ومؤهلين للتحديات التى تفرضها الثورة الصناعية الرابعة.

- مجالات العمل:

1. العمل كأخصائي أو مهندس برمجة.

2. العمل في الدعم الفني وإدارة الشبكات.

3. العمل في مجال أمن المعلومات.

4. العمل في مجال التدريس الأكاديمي.

5. العمل في إدارة أنظمة التشغيل.

6. توثيق البرامج والنظم.

7. تخطيط وتحليل النظم والبيانات.

8. متخصص ومسئول عن قواعد البيانات.

9. العمل كمتخصص في دعم وربط الذكاء الاصطناعي بقطاع عمله.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى تصريح سابق لـ "اليوم السابع" أن مصر واحدة من أهم الدول المنافسة فى تصدير العنصر البشرى العامل فى مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وهى المجالات المفتوحة لخريجى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتكاد تكون البطالة غير موجودة بين خريجى كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بل أن مجالات العمل المختلفة تستوعب خريجين من كليات أخرى بعد الحصول على تدريب مكثف، مثل خريجى كليات التجارة والهندسة، والطب، والعلوم، والآداب، وذلك لأن مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعى متسعة ومتطورة وتحتاج إلى معرفة فى كافة المجالات، من الممكن أن نقول إن خريج كليات الحاسبات والمعلومات يمكنه العمل فى أى مجال لأنه يقوم بإنشاء برمجيات متخصصة فى تطبيقات هذه المجالات.

ما هو الذكاء الاصطناعي ؟

الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن خصائص وصفات الأجهزة والبرامج الحاسوبية المتطورة وقدرة الحاسوب على محاكاة العقل البشري، والعمل على استنتاج المشكلات المختلفة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالاعتماد على الخبرات السابقة.

وقد ظهر هذا التخصص في الآونة الأخيرة وبالتحديد في القرن العشرين كما سبق وأن أشرنا ، حيث لاقى رواجًا كبيرًا بين كافة التخصصات؛ وذلك لأنه يحمل في طياته الكثير من الإنجازات والتطورات التكنولوجية، ويركز على استخدام التقنيات الحديثة، وقد عُرِّف هذا التخصص بالعديد من التعريفات ولكنها جميعها تشير إلى فكرة واحدة وهي الذكاء الاصطناعي ومن بين تلك التعريف الشائعة ما يلي:

علم وهندسة صنع الآلات الذكية.

قدرة هذا النظام على تحليل البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة ومنطقية والعمل على تحقيق أهداف معينة.

ما هي تخصصات علم الحاسوب؟

تخصص الذكاء الاصطناعي هو أحد الفروع الخاصة بعلم الحاسوب، والذي يهدف إلى نشأة وتطور تخصص الذكاء الاصطناعي، وهناك الكثير من التخصصات التي تندرج تحت مسمى علم الحاسوب والتي لها صلة وثيقة بتخصص الذكاء الاصطناعي وهي كالتالي.

سرية أمن نظم المعلومات.

التطبيقات الحاسوبية.

التصميم والتواصل البصري.

الحوسبة النقالة.

البرمجة.

الذكاء الاصطناعي.

نظم المعلومات الحاسوبية.

هندسة البرمجيات.

تخصص هندسة الذكاء الاصطناعي :

هذا التخصص يعتبر من أبرز فروع هندسة الحاسوب التي ترتكز دراسته وتتمحور حول تصميم وتصنيع الآلات بواسطة استخدام البرامج الذكية، تعتمد دراسة هذا التخصص على تدريب الطلاب على الصعيد النظري والصعيد العملي، مما يمد الدراسيين بمجموعة من المهارات الأساسية التي تساعدهم بشكل أساسي في تنفيذ النماذج الخوارزميات الذكية، ومن ثم القدرة على تحليلها ومقارنتها ودراسة مدى التلاؤم مع التطبيقات المطلوبة.

وطوال فترة الدراسة تدريب الطلاب كذلك على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن مهارات عديدة مثل التعرف على الكلام أو الوجوه، أو ترجمة اللغات الفورية، وخلال الدراسة يتطرق للعديد من المواد العلمية وأيضًا الأدبية كالفلسفة وعلم النفس.

كان تخصص هندسة الذكاء الاصطناعي في البداية يتم تدريسه في مرحلة الدراسات العليا وبالتحديد في الماجستير، ومع زياد الطلب عليه في سوق العمل أصبح من التخصصات الدراسية في عدد من الجامعات في درجة البكالوريوس.

ما هي مواد تخصص الذكاء الاصطناعي؟

يتمحور المحتوى الدراسي لهذا التخصص حول أنماط التقنية الحديثة والخوارزميات الجينية وأنظمة الروبوت، وبشكل عام يضم هذا التخصص العديد من المواد الدراسية والمساقات العلمية التي تختلف مسمياتها وفقًا لاختلاف الجامعات، ولكن مما لاشك فيه أن تلك الجامعات تحرص على تقديم المحتوى العلمي الدراسي نفسه ومن هذه المواد:

علم الروبوتات

مشاكل اجتماعية وأخلاقية في تكنولوجيا الكمبيوتر.

استخراج المعلومات.

هندسة الخوارزميات.

الرياضيات المحوسبة.

النظم الذكية لتمييز الأنماط.

تكنولوجيا اللغات التي يتحدث بها الإنسان.

أساسيات الذكاء الاصطناعي.

التعلم الآلي.

الحواسيب الموزعة.

التطبيقات الذكية.

تحليل البيانات.

علم الأعصاب المحوسب.

كم مدة دراسة تخصص الذكاء الاصطناعي ؟

تستغرق دراسة هذا التخصص والحصول على درجة البكالوريوس في غضون ٣سنوات وتصل إلى ٥سنوات، حيث يتحدد هذا بناء على عدد الساعات والفصول الدراسية التي يسجلها الطالب خلال السنة الدراسية.

ما أهمية دراسة تخصص الذكاء الاصطناعي ؟

تطوير المهارات الأساسية والتفكير المنطقي.

يساعد في اكتساب الخبرات والتجارب الحياتية لحل المشاكل المهنية والشخصية وغيرها.

تعزيز الكفاءات وتطوير المهارات والخبرات في مجال الحاسوب واستخراج المعلومات والبيانات الهامة.

يُمنح خريجي هذا التخصص شهادة علمية تساعد على فتح آفاق عملية جديدة.

مواكبة التطور التكنولوجي الهائل ومتابعة التقنيات الحديثة المتطورة

يعد هذا التخصص من أكثر التخصصات المتصاعدة مستقبليًا.

يهدف هذا التخصص إلى تطوير كافة جوانب الدولة وازدهار حضارتها.

منح معرفة علمية واكتساب خبرات مهنية في العديد من المجالات مثل الفيزياء والروبوت والرياضيات.

منح الخبرة في تحليل البيانات المتاحة واستنتاج المعلومات المستقبلية.

منح فرص عمل عديدة في أكبر الشركات والمؤسسات الصناعية العالمية والتي تتمتع بالأجور العالية.

ما هو مستقبل الذكاء الاصطناعي ؟

على عكس مراحل التعليم الأساسية تعتبر مرحلة التعليم الجامعي هي بمثابة خطوة ابتدائية مسبقة قبل الانطلاق الميداني في الحياة العملية والدخول إلى سوق العمل، وعليه فإن من الضروري التركيز على تخصصات الدراسة التي يزداد الطلب عليها في سوق العمل، لسهولة الحصول على فرص جيدة للعمل عقب التخرج .

وتخصص مثل الذكاء الاصطناعي يعتبر من التخصصات الدراسية الحديثة كما سبق وأوضحنا، والتي اهتمت العديد من الجامعات في بدء تدريسه ويتم التوسع ليكون من التخصصات الأساسية للدراسة قريبًا في عدد كبير من الجامعات، وهذا يفسر لنا بشكل واضح مستقبل الذكاء الاصطناعي ومدى تنامي الطلب عليه في سوق العمل.

ووفقًا لأحدث التقارير والإحصاءات العلمية التي أشارت بقوة إلى أن تخصص الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن التخصصات الدراسية الأولى التي تناسب وبشدة احتياجات ومتطلبات سوق العمل على الصعيد العالمي والمحلي، حيث من المتوقع أن تتوافر نحو 50 مليون وظيفة جديدة تتمحور حول هذا التخصص مع حول عام 2022.

أي أن مستقبل علمي باهر وفرص عمل لا حصر لها تنتظر دارس تخصص الذكاء الاصطناعي في المستقبل، ومجالات ووظائف هذا التخصص عديدة سوف نتناولها معكم بشكل تفصيلي فيما يلي، لتوضيح مستقبل هذا التخصص لجميع الراغبين في دراسته.

ما هي مجالات الذكاء الاصطناعي ؟

سوق العمل ومتطلباته من العوامل المتحكمة بشكل أساسي في زيادة الطلب على تخصص أو ركوده، وفي عصر السرعة والتكنولوجيا الذي يواكبه هذا القرن تنامي الطلب على التخصصات التكنولوجية بنسبة كبيرة هو أمر طبيعي للغاية، فالعالم أصبح بمثابة قرية صغيرة تتواصل بفضل التكنولوجيا، وهو ما جعل تخصص مثل الذكاء الاصطناعي من التخصصات الأساسية التي يزداد الطلب عليها عام بعد آخر في سوق العمل.

فمن المتوقع أن تتحكم التخصصات التكنولوجية في سوق العمل بشكل كامل خلال المستقبل القريب، وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات التعليمية والجامعات التركيز على تدريس تخصص الذكاء الاصطناعي لتخريج الكوادر والكفاءات في هذا التخصص، وأما ما يخص مجالات الذكاء الاصطناعي فإنها عديدة، وتنتظر الدارسين قطاعات ومجالات عديدة للعمل عقب التخرج منها على سبيل المثال المجالات الآتية:

العمل في شركات البرمجة والعديد من القطاعات.

فرص كبيرة للعمل في المؤسسات التعليمية مثل المدارس والجامعات.

العمل في المراكز البحثية والمكتبات.

الانضمام إلى المؤسسات الصناعية.

العمل في المؤسسات المهنية.

التواجد بقوة في المؤسسات الفنية.

ما هي وظائف الذكاء الاصطناعي ؟

العمل في مجال تحليل البيانات.

العمل في إحدى مجالات التعلم الآلي.

العمل في المنظومة التعليمية سواء المدارس أو الجامعات.

العمل في إحدى المراكز البحثية والعلمية المتطورة.

الإشراف على أعمال الكمبيوتر والروبوتات.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية كالتالي:

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 359

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 352

ألسن كفر الشيخ 350

سياسة واقتصاد السويس 349

سياسة واقتصاد بني سويف 344

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341

ألسن عين شمس 340

إعلام القاهرة 339

ألسن الفيوم 339

إعلام المنوفية 336

ألسن بني سويف 335

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334

ألسن المنيا 333

ألسن أسوان 333

آثار الزقازيق بصان الحجر 332

ألسن سوهاج 332

ألسن الأقصر 331

إعلام بني سويف 330

آثار دمياط 330

آثار عين شمس 329

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329

آثار القاهرة 328

إعلام جنوب الوادي 326

آثار الفيوم 325

آثار و لغات مطروح 325

آثار أسوان 324

آثار الأقصر 323

آثار سوهاج 322

الاعاقة والتأهيل بني سويف 321

آثار جنوب الوادي 321

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 321

تربية الإسكندرية 318

تربية الزقازيق 317

تربية عين شمس 316

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

حقوق سوهاج 315

تربية بور سعيد 314

آداب العريش 314

تربية المنصورة 312

تربية طنطا 311

تربية بنها 310

آداب القاهرة 308

فنون جميلة (فنون) حلوان 307

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307

تربية دمنهور 306

تربية المنيا 305

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304

تربية كفر الشيخ 303

تربية المنوفية بشبين الكوم 303

تربية حلوان 302

فنون جميلة (فنون) المنصورة 300

آداب عين شمس 300

تربية مطروح 300

تربية سوهاج 299

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298

تجارة القاهرة 298

تربية مدينة السادات 297

تربية جنوب الوادي 296

آداب الإسكندرية 295

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295

تربية بنات عين شمس 295

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294

تربية طفولة مبكرة المنصورة 294

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293

تجارة دمياط 293

تربية الفيوم 293

تجارة المنصورة 292

آداب حلوان 292

تجارة عين شمس 292

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291

تجارة الإسكندرية 291

تجارة و إدارة أعمال حلوان 290

آداب بنها 290

حقوق بور سعيد 290

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289

آداب المنصورة 289

تجارة الزقازيق 289

تربية أسيوط 289

تجارة جنوب الوادي 287

تربية (طفولة) طنطا 287

تربية طفولة مبكرة المنوفية 287

تربية بني سويف 286

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286

فنون جميلة (فنون) أسيوط 286

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285

حقوق دمياط 285

تربية السويس 284

تربية نوعية الزقازيق 284

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283

آداب بور سعيد 283

آداب انتساب موجه القاهرة 282

فنون جميلة (فنون) المنيا 282

تربية نوعية القاهرة 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

تجارة بور سعيد 282

دار العلوم القاهرة 281

تربية (طفولة) الإسكندرية 281

آداب الزقازيق 281

آداب بنات عين شمس 281

تربية (طفولة) عين شمس 281

آداب طنطا 280

آداب و علوم إنسانية السويس 280

تجارة كفر الشيخ 280

تجارة بنها 280

تربية (طفولة) كفر الشيخ 280

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280

تجارة انتساب موجه القاهرة 280

تربية طفولة مبكرة القاهرة 279

تربية نوعية طنطا 279

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279

آداب دمياط 279

تجارة أسوان 279

فنون جميلة (فنون) الأقصر 278

آداب انتساب موجه عين شمس 278

تربية رياضية بنات بنها 278

تربية نوعية الإسكندرية 278

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278

آداب المنوفية بشبين الكوم 277

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277

تربية طفولة مبكرة دمنهور 277

آداب انتساب موجه الإسكندرية 277

آداب الوادي الجديد 276

حقوق المنيا 276

آداب كفر الشيخ 276

تجارة العريش 276

تربية طفولة مبكرة الفيوم 276

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275

تربية دمياط 275

تجارة طنطا 275

آداب الفيوم 275

تربية جنوب الوادي بالغردقة 275

تربية طفولة مبكرة المنيا 274

آداب أسوان 274

آداب دمنهور 274

تجارة دمنهور 274

تجارة انتساب موجه عين شمس 274

تجارة المنوفية بشبين الكوم 274

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 273

تربية طفولة مبكرة بني سويف 273

آداب انتساب موجه حلوان 273

تجارة السويس 273

تربية طفولة مبكرة مطروح 273

آداب انتساب موجه بنها 272

حقوق القاهرة 272

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 272

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 272

تربية نوعية المنصورة 272

تربية نوعية كفر الشيخ 271

آداب انتساب موجه المنصورة 271

تجارة بني سويف 270

تجارة مدينة السادات 270

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 270

حقوق عين شمس 270

تجارة سوهاج 270

آداب سوهاج 270

تربية نوعية بور سعيد 270

تجارة أسيوط 270

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 270

تربية نوعية عين شمس 270



