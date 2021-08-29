تراند اليوم : تنسيق كلية العلوم الطبية التطبيقية 2021

تنسيق كلية العلوم الطبية التطبيقية 2021 في مدينة 7 أكتوبر والدود الدنيا للقبول فيها وأهم شروط القبول في كلية العلوم الطبية التطبيقية وسنوات الدراسة بها وتنسيق الدخول فيها.

توجد كلية العلوم الصحية التطبيقية داخل جامعة بني سويف، جامعة المنوفية، بالإضافة إلى ثلاث جامعات خاصة هى: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة 6 اكتوبر، جامعة فاروس.

تقبل الكلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وفق الشروط التالية:

شعبة علمي علوم أو علمي رياضة.

الحصول على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام (الحد الأدنى لها بالجامعات الحكومية خلال العام 2021 مثلا كان 96% لشعبة علمي علوم، 91.5% لشعبة علمي رياضة، أما الحد الأدنى للقبول بالكلية داخل الجامعات الخاصة 85%)

حسن السير والسمعة.

اجتياز الكشف الطبي.

تقبل الكلية خريجي المعاهد الفنية الصحية أيضًا وفق الشروط التالية:

ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عام خلال فترة التقديم للكلية.

ألا يكون مر على التخرج من المعهد أكثر من 10 سنوات.

يكون التقدير العام بالمعهد جيد جدًا على الأقل.

تتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين حسب المجموع التراكي لسنتي المعهد.

يلتحق المتقدم بالفرقة الثانية بالكلية مباشرة بشرط اجتياز اختبارات موازية لمقررات الفرقة الأولى بنفس تخصصه بالمعهد.

لا يحق للطلب التسجيل في أكثر من كلية.

ما هى تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية

عدد سنوات الدراسة بالكلية 4 سنوات دراسية بالإضافة إلى سنة الامتياز (التدريب العملي داخل المستشفيات)، الدراسة تكون باللغة الانجليزية. أما عن أقسام الكلية فهى تختلف إلى حد ما من جامعة لأخرى، يمكن توضيح أقسامها بجامعة بني سويف فيما يلي:

قسم المختبرات الطبية: يتعلم الطلاب الملتحقون به كيفية سحب عينات الدم، كيفية التعامل مع الأجهزة المستخدمة في التحاليل، كيفية فحص عينة الدم وما إلى ذلك.

قسم البصريات وعلوم الرؤية: يدرس فيه الطالب قوانين الفيزياء وقوانين انعكاس الرؤية، قوانين انعكاس الضوء للرؤية وغيره، الأمر الذي يمكنه من تشخيص بعض الأمراض البسيطة المرتبطة بالبصر.

برنامج تقنيات الأشعة (تشخيصية، علاجية): يركز على دراسة طريقة عمل الأجهزة المستخدمة في الأشعة، الوضعيات الصحيحة للمريض عند إجراء أي نوع من الأشعة.

برنامج الإدارة الصحية وتقنيات المعلومات الإدارية: يركز على تعليم الطالب كيفية إدارة المستشفيات والأماكن الطبية بشكل عام.

التخدير والرعاية المركزة (جراحية، قلبية، تنفسية): يركز على تعليم الطلاب كيفية التعامل مع مرضى الحالات الحرجة، مواد التخدير، كيفية التخدير.

برنامج طب المجتمع والبيئة (تغذية، صحة نفسية، صحة بيئية): يدرس الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، العادات الصحية السيئة داخل المجتمع.

تتمثل أقسام كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المنوفية في:

قسم تكنولوجيا البصريات

قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية

قسم تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي

قسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية

قسم تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان

قسم تكنولوجيا الرعاية التنفسية

علمًا بأنه يقبل قسم الإدارة الطبية، وقسم صيانة الأجهزة الطبية طلاب علمي رياضة فقط، أما قسم البصريات يقبل طلاب الشعبتين علوم ورياضة، وباقي الأقسام تقبل طلاب شعبة علوم فقط.

تضم كلية العلوم الطبية التطبيقية الموجودة بجامعة فاروس نفس الأقسام الموجودة بجامعة المنوفية فيما عدا قسم تكنولوجيا الرعاية التنفسية، حيث يوجد بها قسمين أخرين هما:

قسم تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء

قسم تكنولوجيا الرعاية الحرجة والتخدير

أما جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تضم 4 أقسام فقط، هى: الأشعة وتكنولوجيا التصوير الطبي، تكنولوجيا المختبرات الطبية، رعاية الجهاز التنفسي، الإدارة الصحية وتكنولوجيا المعلومات، تضم جامعة 6 اكتوبر 4 أقسام أيضًا هى:

المختبرات الطبية

الأشعة والتصوير الطبي

الأجهزة الحيوية الطبية

التمريض

مستقبل خريجي كلية العلوم الطبية التطبيقية

المسمى الوظيفي لخريجي كلية العلوم الصحية التطبيقية هو تقني أو تكنولوجي (أعلى من الفني وأقل من الأخصائي)، بالتالي يمكنهم العمل بعد التخرج كتقنيين أو تكنولوجيين داخل:

المختبرات الطبية والمستشفيات ومعاهد ومراكز البحث العلمي.

شركات ومراكز صيانة وتركيب الأجهزة الطبية والإلكترونية.

معامل البصريات، المراكز الصناعية المعنية بالبصريات والعدسات الصناعية والليزر.

مراكز الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي داخل المستشفيات المختلفة.

معامل الأسنان، مراكز تصنيع التركيبات الصناعية.

وحدات العناية المركزة داخل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

أقسام التغذية داخل المدن الجامعية والمستشفيات ومراكز التخسيس، كذلك الفنادق السياحية ومراكز الرعاية الصحية ومراكز الاستشفاء.

تنسيق كلية العلوم الطبية التطبيقية 2021

جاء الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم الطبية التطبيقية لشعبة الرياضيات في تنسيق العام الأكاديمي 2020، بواقع 361.5 درجة، بنسبة 88.17% في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.



انخفاض تنسيق الكليات

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أن مؤشرات التنسيق للعام الجديد تشير إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%.

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تنسيق كليات العلوم الطبية التطبيقية

جاءت توقعات تنسيق كلية العلوم الطبية التطبيقية 2021، أن ينخفض ليتراوح الحد الأدنى بين 87.5%، و90.5%، أي بين 359 درجة و371 درجة.