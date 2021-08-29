تراند اليوم : تقليل الاغتراب 2021 .. برنامج تقليل الاغتراب للثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عن برنامج تقليل الاغتراب ضمن تنسيق المرحلة الأولى ٢٠٢١، والحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى والثانية وتقليل الاغتراب، وباب الانتساب و تنسيق الكليات والتخصصات ٢٠٢١.

وفي مؤتمر وزارة التربية تم الاعلان عن البدء بتسجيل الرغبات للطلاب المصريين الناجحين بالثانوية العامة المرحله الاولى تنسيق 2021 لجميع الكليات في الجامعات المصرية والتخصصات المهنية والأكاديمية.

تقليل الاغتراب 2021

ويمكن تسجيل رغبات الطلاب في تقليل الاغتراب بالضغط على هذا الرابط، ولكن من الأفضل التعرّف على القواعد المنظمة لعملية التحويل بين الكليات والمعاهد المناظرة وغير المناظرة في تنسيق تقليل الاغتراب:

التحويل من كلية مناظرة إلى أخرى يتطلب أن يحصل الطالب على الحد الأدنى لدرجات الكليات المناظرة، حتى لو كانت الكلية المراد التحويل إليه قبلت من مجموع أعلى.

التحويل غير المناظر يجب أن يحصل الطالب على الحد الأدنى لمجموع الكلية المراد التحويل إليها.

يجب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

يتم قبول رغبات تقليل الاغتراب فقط عن طريق موقع التنسيق الالكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية، ولا توجد تحويلات ورقية.

يتم قبول رغبات التحويل لمرة واحدة فقط

تكون المفاضلة بين الطلاب في التحويل في حدود النسبة المقررة (10%) على أساس مجموع الطالب في الثانوية العامة.

يجب على الطالب أن يستوفى أي شروط أخرى لازمة للالتحاق بالكلية التي يرغب في التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات.