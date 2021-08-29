تراند اليوم : تنسيق المرحله الاولي .. نتيجه التنسيق المرحله الاولي2021 الطب والصيدلة والألسن.. تنسيق طب بشري 2021 .. تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2021 .. تنسيق مرحله اولي ٢٠٢١ هندسه و الحدود الدنيا 2021 .. الكليات المتاحة للمرحلة الثانية

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نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 تنسيق طب بشري 2021 وهندسه نتائج المرحله الاولى للتنسيق 2021 مع إعلان البدء بتسجيل الرغبات للطلاب المصريين الناجحين بالثانوية العامة المرحله الاولى تنسيق 2021 لجميع الكليات في الجامعات المصرية والتخصصات المهنية والأكاديمية.
تنسيق المرحله الاولي
نتيجة تنسيق الجامعات والمعاهد للمرحلة الأولى من الثانوية العامة
الطب ٩٠.٧٣٪
الاسنان ٩٠.٢٤ ٪
العلاج الطبيعي ٨٨.٥٤٪
الصيدلة ٨٨.٥٣ ٪
الهندسة أقل من ٨٠٪ وستتاح في المرحلة الثانية
الاقتصاد والعلوم السياسية ٨٣.٩٪
الألسن ٨٠.٣٪
الإعلام ٧٩.٤٪
الاثار ٧٨.٢٪