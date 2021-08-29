الاكثر متابعة اليوم - زينب فياض بفستان أمها هيفا – صورة

منذ فترة، أجرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي لجلسة تصوير جديدة بفستان النمر الذي زادها جمالًا وأنوثة ورشاقة، ونالت صورها تفاعلًا كبيرًا بين جمهورها والنشطاء.

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وبعد شهرٍ، نشرت زينب_فياض أيضًا صورة من جلسة تصوير جديدة لها عقب عملية تجميل أنفها، وظهرت بفستان النمر أيضًا، ما دفع البعض بالقول بأنها ارتدت فستان أمها مع بعض التعديلات البسيط عليه.

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ويبدو أن زينب تتابع أمها بدقة، وتحاول تقليدها بشتى الطرق للفت الأنظار تجاهها، وبأنها اتخذت من هيفا مثالها الأعلى في الحياة بشكل غير مباشر عبر تقليدها بكل خطواتها.

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هيفا كانت عانت كثيرًا حين سرقوا زينب من بين أحضانها، وعلى زينب أن تفهم منها كل الحقائق وجهًا لوجه، لا عبر السوشيال ميديا لكسب بعض التعاطف والشهرة على “ضهر أمها”

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في النهاية “الدم ما بيقلب مي” ويومًا ما ستتفقان سويًا والمياه ستعود إلى مجاريها، وتتعرف هيفا على حفيدتيْها الجميلتين، وتنتهي قصة خلافهما الكبيرة.