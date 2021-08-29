تراند اليوم : 34 عامًا وحنظلة لا يزال صامتًا ! ذكرى اغتيال الفنان ناجي العلي

غزة - الخليج 365

يُوافق اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين لشهر أغسطس للعام 2021، الذكرى الرابعة والثلاثين لاغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي.

حيث يُعد المغدور "ناجي علي" أحد أهم الرموز الوطنية والفنية على الساحة المحلية والعربية والدولية، نظرًا لمواجهته الاحتلال بالريشة والألوان، فبرز اسمه كواحدٍ من أهم الشخصيات الفنية طوال السنوات الماضية وباتت رسوماته تصول وتجول حول العالم تُذكر العالم بقضية فلسطين وعدالة شعبها المقهور تحت الاحتلال.

لناجي العلي أقوالٌ مأثورة نذكر منها: "اللي بدو يكتب لفلسطين، واللي بدو يرسم لفلسطين، بدو يعرّف حاله: ميت" وقد لاقى بالفعل مصرعه لأجل الغاية الأسمى وهو فلسطين ومقدساتها وأسراها وثوابت شعبنا.

جدير بالذكر أن ناجي سليم حسين العلي، هو رسام كاريكاتير فلسطيني، تميز بالنقد اللاذع الذي يعمّق عبر اجتذابه للانتباه الوعي الرائد من خلال رسومه الكاريكاتورية، ويعتبر من أهم الفنانين الفلسطينيين الذين عملوا على ريادة التغيّر السياسي باستخدام الفن كأحد أساليب التكثيف. له أربعون ألف رسم كاريكاتوري، اغتاله شخص مجهول في لندن عام 1987م.