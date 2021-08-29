تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط نتائجنا .. نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الاول موقع نتائجنا PDF نتائجنا الثالث متوسط 2021

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الاول موقع نتائجنا أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق، عن موعد نتائج الثالث متوسط 2021 في جميع المحافظات العراقية، وكشفت عن النظام الدراسي الجديد للعام المقبل في ظل جائحة كورونا.

وقالت لجنة الامتحانات في وزارة التربية العراقية، أن نتائج الثالث متوسط 2021 في بغداد وذي قار وكركوك وبابل وواسط والقادسية، والمدارس العراقية خارج الوطن، ستكون يوم السبت أو الأحد في الساعات الأولى من الصباح.

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الاول موقع نتائجنا

وقالت التعليم في بيانها إنه بإمكان الطلبة الحصول على علاماتهم في المباحث كافة (الكشف العريض) حال الإعلان عنها مباشرةً عن طريق القنوات الرسمية وموقع الوزارة.

وأضافت انه يمكن استلام النتيجة أيضاً فور الإعلان عنها من خلال التوجه للمدارس.

طريقة الحصول على نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الاول موقع نتائجنا :

أولا: الدخول عبر الانترنت على نتائجنا الثالث متوسط 2021 (https://results.mlazemna.com/rs21th/ )

ثانياً: الضغط على اسم المحافظة على زر ( تحميل )

ثالثاً: يتوجب أن يكون جهازك يحتوي على تطبيق يفتح ملفات pdf.

موعد نتائج الثالث متوسط 2021 نتائجنا العراق موحدة

وأكدت وزارة التربية، أن امتحانات الثالث متوسط كانت موحدة ومتزامنة داخل الوطن ، مبينا أن إعداد الامتحانات جرى وفقا للتعاطي مع التحديات الموجودة والتباين بين عدد الساعات الوجاهية التي خاضها الطلبة.

وأشار ت إلى أن “العام المقبل لن يشمل فصلين دراسيين بل سنعتمد نظاما جديدا”.