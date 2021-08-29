شكرا لبحثكم عن خبر كلوي كارداشيان تحتفل بحصولها على 178 مليون بصدر عاري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كلويكارداشيان الى وصولها لـ 178 مليون متابع على انستغرام بجلسة تصوير جديدة نشرت صورة منها ظهرت فيها وهي مستلقية على الارض، عارية الصدر الذي غطى أجزاء منه شعرها الطويل.

وارتدت بنطلوناً جينز أزرق وانتعلت حذاء ذو كعب عالي شفاف، وحقق هذه الصورة حوالي مليونين ونصف مليون إعجاب ومئات التعليقات المثنية على جمال كلوي التي تعد الشقيقة الشقراء الوحيدة للاخوات كارداشيان - جينر.

يذكر ان مصير علاقة كلوي ووالد ابنتها ترو، لاعب كرة السلة تريستان تومبسون لا زال مجهول ففي بعض المرات يقال انها قررت اعطائه فرصة جديدة وفي مرات اخرى تخرج مصادر بمعلومات تفيد انفصالهما كلياً.

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