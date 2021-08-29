تراند اليوم : الحمية القلوية: حمية نجوم هوليوود لصحة مثالية

يهجس معظمنا بقوام النجوم في هوليوود الذين يتّبعون بدورهم الحمية القلوية التي تؤمن بأن ثمة أطعمة مثل اللحوم وتلك المخبوزة والمعالَجة، تحتوي على عناصر تسهم في إفراز نوع من الحمض الضار بالجسد.

فيما يلي الحمية القلوية التي يتّبعها نجوم هوليوود لصحة مثالية بعيدة عن السرطان وغيره من أمراض العصر:

- تناولي الخضروات والفواكه والحبوب والمكسرات غير المحمصة والبذور، وتجنبي اللحوم والبيض والأغذية المعالَجة.

- تجنّبي الكحول والمشروبات الغازية وتلك التي تحتوي على الكافيين أو تلك المحلاّة بطريقة اصطناعية، حتى وإن كانت خاصة بالحميات الغذائية.

- عليكِ بتجنب أي مخبوزات تحتوي على الطحين، ولكن الأهم هو الغلوتين. قد تحتوي أغذية أخرى على الغلوتين، وليس المخبوزات فقط، لذا راجعي المكونات الغذائية الموجودة على ظهر المنتجات.

- وإن لم تكن هذه الحمية نباتية تماماً، إلا أنها تصلح للنباتيين؛ ذلك أنها تعتمد على كثير من الخضروات والفواكه.

- تتجنب هذه الحمية معظم الأغذية التي تسبّب الحساسية لبعض الفئات، مثل البيض والحليب والطحين والغلوتين وغيرها.

- عليكِ بشرب الكثير من الماء وتجنب السكر والملح المضافين مباشرة للطعام.

- تساعد هذه الحمية الغذائية على الحفاظ على صحة القلب والكلى والدماغ والدم وتخليص الجسد من السموم، كما تقلّل من أعراض ضغط الدم والسكري وآلام الظهر والكوليسترول واعتلالات القلب.

- لا تغفلي أهمية ممارسة التمارين الرياضية إلى جانب اتباع الحمية الغذائية الآنفة.