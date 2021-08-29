تراند اليوم : منظمة الصحة العالمية: الشرق الأوسط خالٍ من زيكا

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لم تسجل حتى الآن أية حالة إصابة بعدوى فيروس "زيكا" في أي بلد من بلدان الإقليم - بحسب ما ورد بصحيفة الحياة اللندنية.

وأوضح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط الدكتور علاء علوان، في بيان نشرته "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، أن هذا لا يعني أن هذه البلدان ليست عرضةً لهذا الخطر، إذ إن البعوض الذي يسبب انتشار هذه العدوى يوجد في عدد من بلدان الإقليم.

وأضاف علوان أن الوقاية من التهديد الذي يمثله "زيكا" تبدأ من المنزل، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع وزارات الصحة للحد من تجمعات البعوض وتقوية ترصد المرض لتحديد أية حالة مشتبهة في أسرع وقت ممكن.