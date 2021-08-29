تراند اليوم : خسى من غير ما تحسى.. 3 أنواع مختلفة للدايت الكيميائى

يعد انقاص الوزن والتخص من الكيلو جرامات الزائدة من أكثر المشاكل التى تعانى السيدات وتدفعها على اللجوء للعمليات الجراحية أو الجلسات الإشعاعية لإذابة الدهون والحصول على النتائج المطلوبة فى فترة قصيرة، لكن التكلفة الضخمة لهذه الوسائل تشكل عائقا بينهن وبين إنقاص الوزن السريع.

لذلك تقدم أخصائية التغذية" نيرة فهمى" 3 أنظمة غذائية مختلفة تعتمد على تكرار العناصر الغذائية خلال وجبات اليوم بأكمله لمدة لا تزيد عن أسبوع وهو مايتعارف عليه بالنظام الكيميائى، وتنصح بان لا نتبعه غلا فى الضرورة القسوة لأن تكراره من الممكن أن يؤثر على أجسامنا سلبا.يمكن تناول ثمرتين أو ثلاث على 3 وجبات بالإضافة إلى كوب من الحليب خالى الدسم، ويمكن ان نأخذ وجبتين إضافيتين عبارة عن كوب زبادى خالى الدسم، نوزعها على مدار اليوم، ينقص حوالى 3 كيلو فى الأسبوع. ثمرتين من التفاح الأخضر بالإضافة إلى كوب من المشروبات الدافئة كالأعشاب والشاى الأخضر على مدار 3 وجبات ينقص حوالى 2 كيلو فى الأسبوع.طبق كبير من السلطة الخضراء بعيدا عن الطماطم لما بها من أملاح ويمكن وضع قطع دجاج صغيرة نتناوله 3 مرات فى اليوم مع الحفاظ على تناول 2 لتر من الماء على مدار اليوم ينقص كيلو ونصف فى الأسبوع.