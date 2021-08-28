تراند اليوم : مسلسل حب منطق انتقام الحلقة 9 مترجمة للعربية قصة عشق HD

مسلسل حب منطق انتقام الحلقة 9 تدور أحداث قصته حول فتاة تعاني مما تعرضت له أمها في زواجها من خيبات أمل وفقر، لذا تقرر الزواج من فتى فقير يحبها من الحي الذي تقطن به، ومع مرور الأيام يترك الشاب عمله ليتفرغ لمشروعه التكنولوجي وتبدأ الفتاة بالعمل من أجل مصروفات منزلها ولكنها لم تصبر وتقرر الانفصال عنه.

وبعد مرور عدة سنوات على الانفصال يلتقيان الزوجين المنفصلين مرة أخرى، ولكن الأحوال قد تغيرت حيث أصبح الشاب غني ومدير في أكبر شركات التكنولوجيا، وتبدأ الفتاة بالقيام بالعديد من الأمور من أجل أن تلفت انتباه الشاب إليها مرة أخرى، حتى يتذكر حبه لها ويطلب منها الزواج مرة أخرى، و حينها كشف الشاب مخططها وقرر الانتقام منها لما فعلته به سابقًا، نظرًا لعدم وقوفها بجانبه.

وتبدأ الأحداث من هنا بعد حيلتها الماكرة التي استطاعت من خلالها العمل في نفس الشركة التي يديرها أوزان وهو بطل المسلسل، ستبدأ توقعه الفتاة في كثير من الأزمات إلا أنه لكل فعل رد فعل، يذكر أن هذا المسلسل قد تم اقتباسه من أحد المسلسلات الكورية إلا أنه استطاع النجاح بشكل قوي في تركيا نظرًا لاختلاف أحداثه عن باقي المسلسلات الصيفية التي اعتاد عليها الجماهير.

الحلقة من هنا