تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2021 كركوك .. تحميل نتائج الثالث متوسط 2021 ذي قار .. نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2021 واسط _ بغداد

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الثالث متوسط 2021 في جميع المحافظات العراقية تباعاً بعد انتهت من عمليات التصحيح ورصد الدرجات. وجاءت نتائج الثالث المتوسط هذا العام جيدة رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

نتائج الثالث متوسط 2021 غداً

نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الاول غداً حسب إعلان الناطق باسم وزارة التربية العراقية عبر موقع طلاب العراق ناجح النجاح وزارة التربية العراقية في محافظة بغداد الرصافة الكرخ البصرة 2021 الدور الاول‎ في العراق موقع ناجح النجاح - موقع نتائجنا ايرثلنك بغداد الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ذي قار نينوى المثنى ديالى الانبار كركوك البصرة صلاح الدين بابل القادسية النجف واسط كربلاء ميسان.

نتائج الثالث متوسط ورصد الدرجات

وقالت وزارة التربية العراقية إن بعض المديريات قامت بالانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية ، وتم رصد الدرجات تمهيداً للإعلان عن نتائج الثالث متوسط.

نتائج الثالث متوسط 2021 وألية نشرها

وأضافت وزارة التربية أن نتائج الثالث متوسط ستنشر تباعاً عبر القنوات الرسمية لوزارة التربية والمواقع الالكترونية.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2021:

https://www.anajaah.com/