الاكثر متابعة اليوم - هيفا فوتوشوب هيفا نو فوتوشوب – صور

أحيت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي حفلًا ناجحًا في مصر – الساحل الشمالي بحضور فاق كل التوقعات، وقدّمته بوسي شلبي وتواجد في الحفل الفنان الوحيد أكرم حسني الذي قدم عملًا ناجحًا معها منذ فترة (لو كنت)

اقرأ: هيفا وهبي تعرض ساقيها – صورة

الاغنية تجاوزت خلال الأيام الماضية حاجز 26 مليون مشاهدة، وتصدرت موقع (يوتيوب) مصر لعدة أيام وهي أول أغنية (دويتو) تجمعهما سويًا، من كلمات ولحن أكرم حسني وتوزيع توما.

اقرأ: هيفا وهبي وياسمين صبري بالجاكيت نفسه وكم سعره؟ – صور

نشرت هيفا عددًا من الصور الجديدة لها من الحفل، وبدت فائقة الجمال حيث عمدت الى تقنية الفوتوشوب وبعض التطبيقات التي تجمّل الوجه المتعب في الحفلات.

وفي الوقت نفسه نشر البعض صورة لهت، حيث بدا وجهها متعبًا وليس صافيًا ونقيًا، وقد تكون الكاميرا ليست جيدة او أن وجه هيفا في الحقيقة بعيدًا عن الفوتوشوب ويحتاج إلى عناية أكثر واهتمام بعكس الصور التي تنشرها يوميًا.

اقرأ: هيفا وهبي بالبيكيني: “واوا”

لاحظوا أدناه هيفا الفوتوشوب وهيفا من دونه! وأي هيفا تفضلون!