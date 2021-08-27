تراند اليوم : دعم مصر تظلمات .. دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2019 تظلمات دعم مصر برابط مباشر

دعم مصر تظلمات دعم مصر تحديث بطاقات التموين 2019 ، حدث بياناتك دعم مصر موقع دعم مصر مع تظلمات دعم مصر لتحديث البطاقات التموينية الأن تحديث بطاقة التموين وزارة الانتاج الحربى 2019 عبر موقع دعم مصر لتحديث البطاقات التموينية ، موقع دعم مصر لتحديث بطاقات التموين ، وزارة التموين تحديث البيانات ، الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى .

وتستمر عمليات البحث المكثفة عبر جوجل لمعرفة المستندات المطلوبة لـ تحديث بيانات بطاقات التموين الذكية وكذلك اضافة المواليد عليها لاستفادة من المقررات الشهرية للمنظومتين الخبز والتموين، وذلك قبل الموعد المحدد لغلق باب استقبال استكمال البيانات وتحديث البيانات الخاطئة وتبدلها بالصحيحة في يوم الثامن من نوفمبر المقبل عبر موقع دعم مصر ادناه التابع لوزارة التموين https://www.tamwin.com.eg.

حيث قامت وزارة التموين بتفعيل موقع رسمي لها وهو دعم مصر لتسهيل وتيسير تحديث بيانات البطاقات التموينية على المواطن المصري، نظرا للازدحام الشديد مكاتب التموين، كما فعلت خدمة الاتصال عبر الخط الساخن للاستفسار وكذلك في حال وجود اى عطل بالبطاقة اثناء الصرف.

رابط موقع دعم مصر

ونظرا لسعي الوزارة لوصول الدعمي الخبز والتموين للأسر المستحقة اتاحت امكانية الدخول عبر الموقع الرسمي واضافة المواليد الجدد بالمنظومة، حيث اشارت انه هناك إلى ما يزيد عن مليون بطاقة خاطئة البيانات سيتم حذفها في حال عدم تبدلها بالبيانات الصحيحة قبل غلق استقبال التحديث في الموحد ادناه .استكمال بيانات البطاقات التموينية 2019.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين